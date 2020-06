Preocupación entre influencers tras reunirse con Luis Abinader

View this post on Instagram

En estos momentos estoy LIVE en un encuentro con @yarissart @lasocurrenciasdevictor @labloguel @jcpichardo01 @ramcelisdjesus_ y Raeldo López. Estoy escuchando tus ideas para una mejor República Dominicana. ¡Sintoniza y compártenos tus iniciativas! #UnidosVenceremos