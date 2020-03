Video | Cardi B a Mía Cepeda: “Deberías hablar de la crisis grande que vive la RD”

“Tu vives en la República Dominicana, y dices que vas a tomar un vuelo para ir para los Miamis, para una plataforma grande (en referencia a Despierta América) a hablar de mí, cuando tu deberías aprovechar esa plataforma para hablar de la crisis grande que se está viviendo en la República Dominicana. Porque en el país ahora nada más es huelga, y yo no he hablado de lo que está pasando en el país de mi papá, porque yo no soy de allá, yo no conozco muy bien lo del PLD, lo que sé muy bien es que el país puede estar mejor”, habló la rapera con un mejor español que en pasadas apariciones públicas.

Y continuó: “la gente dominicana no está feliz es lo que yo sé. Entonces tu sabes que los otros países latinos no apoyan (aunque dijo soportan tras una traducción literal de su padre a quien le preguntó) al país dominicano. Nosotros siempre estamos apoyando otros países, cuando pasó lo de Venezuela, nosotros siempre estábamos aceptando a los venezolanos, y pendientes detrás de ellos, pero cuando en el país de nosotros algo malo está pasando eso ni se oye”, se quejó la artista.

La popular rapera aprovechó durante un en vivo en su cuenta de Instagram para aclarar algunos puntos a los que hizo referencia Mía.

“Yo no soy doña Cardi, porque vieja no soy, tengo 27 años, yo no uso drogas, yo no soy una mujer de vicio, de antes yo fumaba marihuana y casi no la hacia. Lo fumé cuando tenía 22 años, yo no fui prostituta, si fui bailarina. Si soy famosa pero sigo siendo Cardi.

Admitió que cuando era más joven fumó marihuana, pero ninguna otra droga, y admitió que siempre está al tanto de las cosas que pasan en el país.

Lo que dijo Mía

Durante la entrevista en el programa semanal de variedades, Cepeda quiso hacer alusión al pasado de Manolo Ozuna y puso de ejemplo a la rapera de origen dominicano, quien según ella, tuvo un pasado turbio. “Es como Cardi B que fue prostituta, bailarina oculta, drogadicta, y hoy es doña Cardi B”.