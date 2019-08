$!VIDEO | Exmodelo Susy Pérez se niega a recibir ayuda pese a reencontrarse con su hijo

El desenlace de la exmodelo y bailarina Susy Pérez, de origen dominico-puertorriqueña, quien se reencontró este miércoles con su hijo de 19 años, Savion Pérez, luego de que su desgarradora historia de mendigar en las calles de Alto Manhattan por culpa de las adicciones saliera a la luz en el programa El Gordo y la Flaca no ha tenido un final feliz.

La triste realidad, al menos por el momento, es que la mujer que está sumergida en el vicio de las drogas por causa de la depresión que le produjo la muerte de su madre, no quiso ingresar por mas que le suplicaron a un centro de rehabilitación.

La reportera Gelena Solano, que sacó la historia, fue testigo del momento en que Susy Pérez alcanza a ver a su hijo de 19 años y corre hacia él fundiéndose en un abrazo en medio del llanto.

Sin embargo, esto no bastó. A Susy la asearon y la montaron en una camioneta para llevarla en un centro de rehabilitación, donde recibiría ayuda psicológica, comida, exámenes médicos y la medicina necesaria para salir de las drogas.

En la puerta del centro, y abrazada de su hijo, Susy Pérez dijo a las cámaras: “Gracias El Gordo y La Flaca. Me trajeron a mi hijo. Me sentí feliz pero ahora mismo mi cuerpo no se siente bien”, dijo en referencia al síndrome de abstinencia que está padeciendo que se traduce a ansiedad, molestia y hasta ira.

En el primer centro no entró porque supuestamente le negaron la entrada en el pasado.

De ahí la llevaron a otros cinco lugares y la expresión era la misma; o se quería quedar dentro del vehículo o cuando llegaba a la puerta del lugar se devolvía.

Finalmente, completamente desgastada y visiblemente mal por la ausencia de drogas ese día, pidió que la llevaran de regreso a las calles del Alto Manhattan.

“Ella estaba comprando drogas con el dinero que yo le daba”, dijo llorando el joven Savion Pérez, quien se define como transexual y trabaja actualmente en una bodega de Carolina del Norte, donde no gana lo suficiente para ayudar a su madre.

Contó que su progenitora no solo es adicta, tiene depresión y hasta es sobreviviente de cáncer de seno.

Lamentablemente, su hijo no pudo hacer nada, a pesar de estar sufriendo al ver a su madre con esta situación.

Gelena Solano contó que Savion Pérez presenció a Susy Pérez consumiendo cocaína.

Los vecinos del área todavía están intentando ayudar a la exmodelo Susy Pérez, quien llegó participar en videoclips de Jennifer López.

Ella arrastra una serie de traumas. “Me tiraron por 21 escalones una vez, me mataron a golpes más de cinco hombres una vez, me violaron”, contó Susy Pérez, quien llegó a posar para la revista masculina ‘blackmanSSX’.

El síndrome de abstinencia, conocido comúnmente como “el mono”, consiste en una serie de reacciones físicas que aparecen cuando una persona que sufre adicción a una sustancia deja de consumirla.

A continuación los vídeos: