$!Video | La broma pesada que molestó a Luz García

La comunicadora Luz García es conocida por siempre guardar la compostura durante sus apariciones públicas; sin embargo, como cualquier no reacciona de la mejor forma ante las bromas de sus amigos.

El periodista de Univisión, el español Jomairi Goyso, quien se encuentra de vacaciones en el país junto a la comunicadora, fue el responsable de mostrarnos el momento de enojo de la anfitriona del programa Noche de Luz.

En un video subido por el presentador de Sal y Pimienta se muestra el momento en el que, García se disponía a grabar un video aparentemente para su Instagram, donde caminaba debajo de las escaleras, cuando desde arriba se ve a Goyso lanzarle una jarra de agua en el pelo.

"Díganme si eso que me dijo luz es una amenaza o que significa eso; lo poco agrada, lo mucho enfada, no sé... creo que se olvido de la maldad que ella me hizo primero. Estas mujeres recuerdan lo que les conviene..... por mí, ya estamos en paz", escribió Jomairi como pie del video.

Pasado su enojo García compartió el audiovisual y aseguró que se vengaría. ¿Qué piensan ustedes, fue planeado o fue un enojo auténtico? ¿Cómo reaccionarían ustedes a una broma similar?