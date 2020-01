$!Video | Miguel Céspedes saca a Geraldine Bazán de entrevista tras pregunta indiscreta

“No voy a hablar de ese tema en público. Eso no tiene nada que ver conmigo. Forma parte de mi pasado”, fueron las expresiones usadas por la actriz para evitar hablar de su ex con la periodista de Univisión, que no sacaba el guante y continuaba insistiendo en sacarle información a la actriz. Ante esto, y al ver su compañera se estaba sintiendo incomoda. Miguel, haciendo gala de su sentido del humor se la llevó y la sacó de la entrevista.

Con el programa Suelta la Sopa de Telemundo también la actriz se negó a conversar, allí fue más radical e ignoró a la periodista y esquivó las cámaras del show televisivo.