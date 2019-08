VIDEO | ¿Reconciliación? Crazy Design y Sandra Berrocal se besan durante programa en vivo

Separación

Luego del anuncio que sorprendió a los fanáticos, Sandra Berrocal se confesó con la comunicadora Luz García en el programa “Noche de Luz” y en medio del llanto reconoció que no está preparada para verlo con otra pareja.

“El cariño está porque no soy hipócrita. Pero cuando dos personas no son felices y cuando las cosas no están bien, lo mejor es ser sincero y dejarse”, dijo la también instagramer. Agregó que “sentí que tomé la decisión correcta”.

Al ser cuestionada sobre si hubo infidelidad la figura del Grupo Telemicro aseguró que “la gente siempre juzga, yo puedo decir la verdad, pero la gente piensa otra cosa. Nosotros decidimos no dar detalles y entendía que ya no estábamos siendo felices, y lo mejor que pudo pasar fue eso. Pero no fue por eso (infidelidad)”.

En la referida entrevista publicada el 22 de julio Berrocal afirmó que el divorcio “está en proceso”.

Pero todo indica que “El amor venció”. Se espera que la pareja confirme o no su regreso.

