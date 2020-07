Wilfrido Vargas explica nuevamente polémica en programa de TV de Puerto Rico

El veterano músico Wilfrido Vargas volvió a referirse a la situación que vivió en el programa de televisión de Puerto Rico, “La Comay”, en el que fue sacado del aire supuestamente por estar ebrio.

Además de negarlo en un comunicado enviado a la prensa este viernes y de asegurar que tiene más de 30 años sin beber alcohol, al ser entrevistado por Tony Dandrades para el espacio Primer Impacto de Univision, explicó: “No hay nadie que pueda simular o disimular si está borracho o no.... Yo tengo más de 30 años que no tomo alcohol, yo sé a lo que sabe el ron, pero tengo más de 30 años que no tomo bebidas embriagantes”.

Dandrades, al preguntarle a Wilfrido Vargas si ha consumido drogas, declaró: “Es muy difícil que uno diga eso por televisión. Yo no me voy a meter en cuchillo... ¿Tú sabes con quién yo lo haría? Con una gente que me saque la sangre, a ver si en los últimos 40 años yo he tocado una sustancia ilegal”.

Al ser cuestionado sobre qué pasó en la entrevista, Vargas dijo que, al parecer, el animador pensó que él confundió la pregunta que se le hizo sobre cómo le ha ido en la pandemia, a lo que el conocido merenguero expresó: “Óigase usted, creyeron que equivoque la pregunta”.

En el comunicado divulgado por el equipo del cantante de “El africano”, este se definió como una persona conversadora. “Todo aquel que me conoce sabe que soy un gran conversador, un artista trabajador e inquieto que siempre está creando música, y así es como he pasado los días de confinamiento junto a mi familia”, dijo Vargas.

Según reportan y muestra uno de los videos subidos a YouTube, todo comenzó luego de que en plena transmisión en vivo, el presentador se percatara de que el músico “se encontraba fuera, aparentemente influenciado por el consumo de alcohol”.

El animador intenta una y otra vez que Vargas conteste a sus preguntas, pero este le responde con otras cosas.

“Este aparato es un estudio de grabación, es prácticamente una herramienta de audio”, repitió en varias oportunidades el cantante ante el asombro del animador que no sabía qué hacer.