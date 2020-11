Francisca Lachapel anuncia entre lágrimas que tiene coronavirus y que abandona "Tu cara me suena"

La presentadora de televisión dominicana Francisca Lachapel reveló que ha dado positivo al coronavirus, lo que ocurre a días del regreso del programa "Tu cara me suena", que tuvo que ser pausado por los contagios del COVID-19.

La actriz informó entre lágrimas, en su programa Despierta América, que no podrá continuar en la competencia, donde famosos imitan a cantantes, y que la tenía tan emocionada.

La ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015 detalló que, a pesar de seguir todos los protocolos, la COVID-19 había entrado en su casa y se había contagiado.

De acuerdo con People en español, Francisca estaba entusiasmada con el regreso del programa este domingo a los hogares del público y así lo había compartido en sus redes, pero de nuevo su sueño se ha visto empañado con este inesperado golpe.

"Lloro porque no voy a poder seguir en el show. Para la producción, la salud de nosotros es lo más importante", expresó.

Ha expresado que físicamente no se encuentra tan mal, pero dijo que esta situación le ha afectado mucho en lo personal por la ilusión que tenía de formar parte de este proyecto.

"Sí me da mucha tristeza no poder continuar y no lo puedo controlar; lo siento", dijo sin poder parar de llorar.