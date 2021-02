$!Juan Carlos Albelo: “Este año, la música galardona a la radio en Premios Gardo”

Desde el año pasado, República Dominicana cuenta con un galardón para premiar lo mejor de la radio nacional, Premio Gardo. Lo que desde hace tiempo se entendía como una necesidad en territorio local se hizo realidad de la mano de Juan Carlos Albelo, quien asumió el reto y salió airoso con una primera edición a la altura de las expectativas.

En esta ocasión, el productor de radio y televisión se prepara para la segunda entrega del premio, a celebrarse el próximo 26 de febrero en el ámbito del Día Mundial de la Radio, que promete ser entretenida y formativa para toda la familia. Conversamos con él para conocer más a fondo los detalles.

El concepto de este año es “La música premia la radio”. ¿Es una forma de reconocer la importancia de la radio en favor de cantantes y músicos, lo que quizá no se valora como debería?

Sí. La radio ha sido la gran aliada en la difusión y popularización de la música, sin este medio el trabajo de los artistas que componen letras, canciones y los que las interpretan no sería tan popular.

Ahora incluyen la categoría “Podcast”.

¿Considera que las producciones para plataformas digitales están desplazando el contenido hecho para medios tradicionales?

De ninguna manera. El podcast tiene mucho auge, pero siempre se ha dado que en un punto lo nuevo y lo viejo conviven, y este es el caso. No sabemos cuánto dure esta convivencia, pero a la radio le quedan muchos años. Además, hay algo que asegura la permanencia de la radio y es que el podcast se ha dedicado a contenidos distintos, de esos contenidos que parecería que a la radio no le interesan o a los que manejan una irreverencia que la radio no resiste.

Además de la inclusión de referida categoría, ¿qué otras novedades trae el premio?

Esta vez será grabado para garantizar la seguridad de quienes participan, debido a la pandemia impuesta por el COVID-19. Además, se incluyeron las regiones Norte y Sur, que el año pasado no pudimos evaluar.

El público es quien elige a los nominados, pero después de ahí ¿cuál es el proceso que se agota para escoger a los ganadores?

Después de tener los nominados, un jurado especializado se reúne, oye los contenidos y evalúa a cada uno de los nominados en un proceso que conlleva la elaboración de boletas con los datos de los nominados en cada renglón, da una numeración, en la que se elimina el número tres para evitar empates, y se cuenta el último día antes de que la ceremonia de premiación salga al aire.

Para ser premiado no es necesario ser parte del Círculo de Locutores ni tener el carnet que otorga la Comisión Nacional de Espectáculos Público y Radiofonía. ¿Por qué tomar esa decisión?

Tomamos la decisión porque hay demasiados profesionales haciendo este trabajo sin ninguna de las condiciones mencionadas. Además, se trata de una iniciativa privada, y esas regulaciones le corresponden al Gobierno.

En el caso de Premios Gardo, ¿cuáles son los retos que ha impuesto la pandemia para su realización?

El primer reto a superar ha sido el de la presencialidad para los eventos de nominaciones y para el ejercicio de las votaciones. Las reuniones a distancia son agotadoras y esto ha sido una dificultad, sin contar con las restricciones de los horarios que también limitan la acción. La disponibilidad de las personas también ha sido un reto y ha hecho que el esfuerzo de coordinación sea el doble para lograr lo que queremos.

Basado en la experiencia de la primera edición, ¿qué harán diferente y qué se mantiene igual en esta segunda entrega?

De diferente que, como comenté, será un evento grabado a diferencia de la primera entrega en vivo. Igual se mantiene el deseo de enaltecer el quehacer de calidad de los profesionales que hacen radio en República Dominicana.

A menos de un mes del premio, ¿cuáles son las expectativas para esta segunda entrega?

Este año la receptividad y el entusiasmo en las votaciones demuestran la grandeza y apreciación de la radio dominicana en el público, quienes eligieron las mejores apuestas, en términos de contenido y talento. Las expectativas son muy altas y también lo demuestra el entusiasmo exhibido por los nominados al momento de recibir la noticia o cuando han recogido sus medallas.

¿Cuándo podremos disfrutar del premio y qué puede esperar el público para esa noche?

Premio Gardo se celebrará la noche del viernes, 26 de febrero, en una ceremonia especial que contará con una transmisión nacional por televisión y a nivel internacional a través de TV Quisqueya. El público puede esperar un contenido ágil, entretenido y formativo.