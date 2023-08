Cinco cosas que debes evitar para combatir el calor este verano

Este verano vamos a hacer todo lo posible para que la ropa no sea un desafío, sino más bien una ventaja para nosotros. Con esta guía de estilo podrás descifrar qué es lo que no debes no usar este verano para combatir el calor, sin comprometer la moda.

1. Colores oscuros

Como muchos saben ya, los colores oscuros absorben la luz, al contrario de los colores claros que la reflejan. En muchos casos esto puede variar, ya que la teoría de los colores oscuros fue parcialmente desmentida por el profesor Mundo Arturo Quirantes a BBC. Él explicaba que en realidad depende de más factores que solo el color, por ejemplo, si la ropa es holgada o ajustada. También las condiciones del clima, como si hay brisa o no. Pero, por lo general, los colores oscuros deberían ser evitados lo más posible ya que siguen absorbiendo luz en vez de reflejarla.

2. Nailon o denim

El nailon es una tela demasiado gruesa para combatir el calor de verano, aparte de ser una de las telas menos transpirables. Lo mismo sucede con que la tela denim, un vaquero siempre es la opción más segura, pero en verano es difícil andar con este tejido, a menos, que sean bermudas ya que así ayudamos a que fluya el aire por nuestra ropa. ¡Evita ambas a toda costa!

3. Evadir las capas de ropa

Las capas son muy estilizadas y usadas durante el invierno, pero muchos juegan con ellas durante el verano. Las capas son usadas en invierno por esta misma razón: es uno de los tips de moda más utilizados para provocar calor en países o regiones donde hay invierno y temperaturas bajas.

4. Los bodysuits

Ya que los bodysuits son tan ajustados y apegados a la superficie de la piel, resultan ser una prenda de ropa que causa muchísimo calor. Aunque sea una pieza que todas debemos tener en nuestro armario, para el verano no son ideales, aunque no lo parezca, ya que causan mucho calor.

5. Los tops de manga corta

Aunque parezca todo lo contrario, los tops de manga larga son ideales para este verano. Pero, ¿cómo?, se preguntarán muchos... la razón es que con las mangas largas nos protegemos más eficientemente de los rayos solares. Siempre es bueno reaplicar protección solar y estar pendiente de esa parte, pero una camisa de manga larga ayudará a evitar la insolación.