Juliette Binoche explora las oscuras decisiones de Coco Chanel en "The New Look"

Juliette Binoche explora "cómo se comporta la gente en tiempos muy oscuros" al encarnar una versión de Coco Chanel que muestra su rivalidad con el diseñador Christian Dior y sus lazos con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial en la serie 'The New Look'.

"Cada actriz ha hecho a su propia Chanel, no hay otra manera de hacerlo, pero esta tiene una mezcla de sus emociones con las mías", cuenta Binoche en una entrevista con EFE sobre su personaje en la serie de Apple TV+ que llega a la plataforma de 'streaming' este miércoles.

En la Quinta Avenida y las calles de Madison y la 59 de Nueva York conviven las casas de alta costura de Balmain, Chanel, Dior y Givenchy, pero en la historia del guionista y productor Todd A. Kessler estos nombres dejan de ser marcas para convertirse en los seres humanos que cambiaron el rumbo de la moda en una época dura en la que todos ellos buscaban sobrevivir.

"La moda la hacen personas concretas, y creo que conocer estas historias te hace relacionarte con ellas de una forma distinta", explica la actriz.

La serie comienza con la conferencia 'La estética de la moda', que supuso la primera exhibición de moda en la historia de La Sorbona de París en 1955, comandada por el diseñador Christian Dior y con el regreso de Chanel a París para revivir su casa de moda tras varios años de exilio en Suiza.

La trama, que está repleta de saltos en el tiempo, se desata a partir de la pregunta de una joven hacia Dior que se cuestiona su papel durante la ocupación de Alemana de Francia (1940 a 1944) y su respuesta abre paso a una historia llena de claroscuros en donde el mantenerse vivo era una lucha diaria.

Mientras Binoche da vida a una déspota, altiva y brava Chanel convertida en una espía de los nazi que busca recuperar su dinero y su negocio, Ben Mendelsohn interpreta a un tímido y todavía desconocido Christian Dior, sometido a sus empleadores y que intenta salir adelante y proteger a su hermana rebelde.

"Mi trabajo no fue juzgarla porque tenía que encarnarla. Creo que es más fuerte darle la humanidad sin enjuiciar para que el público pueda juzgar si les apetece, o entender por qué algunos de sus actos no fueron morales", menciona.

Gran parte de la investigación que sustenta el proyecto de Kessler estuvo centrada en el testimonio de Walter Schellenberg durante los juicios de Nuremberg, que se mantuvo en secreto durante 40 años y que al abrirse en la década de 1980 desveló los nombres de figuras poderosas que estuvieron implicados en el régimen nazi.

Regreso a la televisión

Aunque anteriormente Binoche ha sido actriz de televisión, es una de las figuras del cine francés más afamadas gracias a su participación en filmes icónicos como 'Trois Couleurs: Bleu' (1993) y 'Rendez-vous' (1985).

En 1997, la intérprete, ahora de 59 años, recibió el Óscar a mejor actriz de reparto por la cinta 'The English Patient' y cuatro años más tarde obtuvo una nominación a mejor actriz protagonista por 'Chocolat'.

La última aparición de la parisina en una serie fue en 'The Staircase' y su regreso a la pequeña pantalla se debe a las ganas que tenía de desarrollar un personaje tan "complejo y lleno de matices" como el de Chanel.

"Me interesaba tener el tiempo para explorarla y para que de cierta forma me fuera revelada. Tuvo una infancia traumatizante por la guerra, su madre murió después del abandono de su padre, su hermana se suicidó. Me impactó la manera en la que manejó estas situaciones, es una historia llena de contradicciones", argumenta.

La serie de diez capítulos muestra a diseñadores como Balmain, Dior y Lucien Lelong reunidos en bares y compartiendo sus pesares mientras transformaban la industria de la moda en los tiempos oscuros por los que atravesaba Europa, y todos sus personajes constantemente están atravesados por sentimientos de culpa y morales sobre las decisiones que tenían que tomar para mantenerse vivos.

"De esta serie aprendí que el mecanismo de supervivencia realmente puede jugar en tu contra y que tienes que vigilar tus vulnerabilidades. Chanel hizo una fuerza de su vulnerabilidad, pero esta fuerza también le jugó en su contra", finaliza Binoche.