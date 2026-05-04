Bad Bunny, Rauw Alejandro y Maluma, estrellas latinas de la Met Gala
A diferencia de otros años, la lista de latinos célebres es corta y se nota la ausencia de invitadas regulares de diferentes artes, como Shakira y Rosalía
Los cantantes de reguetón Bad Bunny, Rauw Alejandro y Maluma son algunas de las pocas estrellas latinas que se presentarán este lunes en la Met Gala de Nueva York, según una lista divulgada por la organización del evento a los medios acreditados.
A diferencia de otros años, la lista de latinos célebres es corta y se nota la ausencia de invitadas regulares de diferentes artes, como Shakira y Rosalía, posiblemente debido a compromisos previos, como conciertos, o las actrices Salma Hayek y Eiza González.
En la lista de invitados de la Met Gala de este año -que llega con el tema "La moda es arte" y está patrocinada principalmente por el magnate Jeff Bezos y su esposa, Lauren Sánchez Bezos,- hay unos 400 nombre, parte de los cuales pasarán por una alfombra roja para acceder a la velada.
Otros latinos conocidos en el listado son los diseñadores Joseph Altuzarra y Lázaro Hernández, el humorista Marcello Hernández, o Annette de la Renta, viuda del diseñador Oscar de la Renta. Así mismo, está la modelo francesa Loli Bahía, de ascendencia española.
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- Los organizadores del evento, que recauda fondos para el Instituto de Moda del Museo Metropolitano de Arte (Met), Anna Wintour, han seleccionado como presidentas de la fiesta a Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams, aunque hay decenas más de anfitriones.