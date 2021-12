Arcángel: "Este es el cumpleaños más triste de mi vida"

El reguetonero boricua Arcángel cumplió este 23 de diciembre 36 años de vida. Esta celebración de su natalicio coincide con una de las etapas más duras: la muerte de su hermano Justin Santos.

En sus redes sociales ha recibido miles de felicitaciones tanto de fanáticos como de famosos, pero eso no ha impedido que sea "el cumpleaños más triste de su vida".

En un mensaje compartido en su cuenta de Instagram colocó una conversación con Justin junto a una imagen de su hermano menor cargándolo y con los mensajes "Te amo" y la respuesta "Y yo", el intérprete de "Por amar a ciegas" reflexionó que seguirá adelante para honrar su memoria.

"¡Gracias por quererme y amarme tanto! Yo te amaré por el resto de mi vida y la otra si es que existe! Felicidades a ti por llegar al cielo y por ser un ser de luz mientras estuviste junto a nosotros! Hoy no es un día especial para mi, Es uno bastante triste! Pero yo sé que tú no me quieres triste, tú me quieres ACTIVO y eso mismo haré", fueron las palabras de Austin Santos, nombre real del artista urbano de origen dominicano.

Y finalizó de la siguiente manera: "Esta noche celebro a tu nombre más que al mío porque este también será tu día de ahora en adelante! ¡Eres parte de mi y yo te representaré hasta el final de mis días! #FLOWFACTORY4LIFE, #JUSTIN4EVER, #LACALMASUITE, TE AMO MI PEQUEÑO NIÑO QUE VINO DEL MAR".

El reguetonero recibió mensajes de apoyo: "#Justinforever (Justin por siempre)".

A pesar de las dificultades ha vuelto a los escenarios y en el reciente concierto de Bad Bunny realizado en Puerto Rico, "La Maravilla", como también se le denomina, subió a tarima, así como en el concierto Miami Bash.

Presentan cargos contra conductora

El Departamento de Justicia de Puerto Rico presentó seis cargos criminales contra la conductora que provocó el accidente de tráfico en el que falleció el pasado 21 de noviembre Justin Santos Delanda, hermano del cantante Arcángel.

Mayra Enid Nevares Torres está también acusada de causar heridas graves al acompañante de Santos, Keven Monserrate Gandía, debido a que conducía en contravía de manera negligente y en estado de embriaguez, según el comunicado del Departamento de Justicia, de acuerdo a un cable de la agencia EFE.

Tras evaluar la prueba presentada por el Ministerio Público, la jueza Iraida Rodríguez Castro encontró causa para arresto contra la mujer en todos los cargos radicados por la Fiscalía de San Juan.

Se le impuso, además, una fianza global de 300.000 dólares y la vista preliminar del juicio fue señalada para el 26 de enero de 2022.

Según confirmó la investigación de la Fiscalía y el Negociado de la Policía, Nevares Torres conducía una Hyundai Tucson con .29 % de alcohol en la sangre y en contravía por el Puente Teodoro Moscoso cuando chocó de frente con otros vehículos.

En uno de ellos viajaban los dos jóvenes: Santos falleció en la escena, debido a las lesiones recibidas, mientras Monserrate, quien viajaba como pasajero, resultó con heridas de gravedad.

