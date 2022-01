Bruce Springsteen, el camino del “Boss”

Por alrededor de 500 millones de dólares, el “Boss” ha vendido su catálogo musical completo a Sony Music Entertainment y se une así a otros artistas que han apostado por acuerdos de este tipo, como Bob Dylan, Blondie o Neil Young.

Bruce Springsteen, estadounidense de 72 años, lleva cerca de cinco décadas componiendo y dando sus conciertos sobre los escenarios.

“Escuché algo mío de 1975 en un disco el otro día y dije: ‘Eso es de hace unas siete u ocho vidas. Fue una vida propia plena y completa’”, dijo el músico a la revista de la organización Aarp en 2020.

“Y yo viví esa y fue genial. Y ahora estoy viviendo otra. Viví una vida en la que criamos a nuestros hijos. Esa vida se ha ido. Ahora Patti y yo estamos viviendo otra vida. Entonces, vives muchas vidas en el transcurso de tu propia vida”, añadía.

Bruce Springsteen en uno de sus conciertos celebrados en Múnich, Alemania, en junio de 2016. (EFE/EPA/ANDREAS GEBERT)

Llenando un “recipiente vacío”

Esa vida de la que habla, la que engloba a todas las demás, comenzó el 23 de septiembre de 1949 en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Su madre trabajaba como secretaria, y su padre, veterano de guerra con quien tuvo una relación complicada, tuvo diferentes empleos. Springsteen pasó algunos años de su infancia temprana con su abuela paterna, que había perdido una hija cuando aún era una niña.

“Mi madre era amable, compasiva y muy considerada con los sentimientos de los demás. Caminó por el mundo con un propósito, pero con suavidad y ligereza”, dijo a Esquire en 2018.

“Todas esas eran las cosas que se alineaban con mi propio espíritu. Eso era lo que era yo. Me vinieron naturalmente. Mi padre veía todas esas cosas como debilidades. Él fue muy despectivo sobre todo lo que yo era”, comentaba a la publicación.

Springsteen contó que de niño y adolescente se sentía como un recipiente vacío. “Y no fue hasta que comencé a llenarlo con música que comencé a sentir mi propio poder personal y mi impacto en amigos y en el pequeño mundo en el que me encontraba”, dijo al medio.

Cuando tenía 19 años, sus padres se mudaron a California y él se sumergió por completo en la guitarra, en la música.

“Creo que fui un poco inusual en el sentido de que me metí en el rock’n’roll para crear orden en mi vida”, dijo a The Guardian en 2016. “Sentí mi vida de juventud bastante caótica, así que buscaba algo de estabilidad, en realidad, algo de orden”, añadía.

Después de tocar en bandas, el “Boss” inició su carrera en solitario y, en 1972, fichó por Columbia Records.

El “Boss” ha vendido su catálogo musical completo por unos 500 millones de dólares a Sony Music Entertainment. (EFE/EPA/PETER FOLEY)

A “Born in the USA” y Patti Scialfa

Un año después publicó su primer disco “Greetings from Asbury Park N.J”. Ese mismo año vio la luz “The Wild, The Innocent and the E Street Shuffle”. Dos años después firmó uno de sus álbumes más conocidos “Born to Run”, que se convirtió en un éxito, y contiene, probablemente, su canción más famosa, con la que comparte título.

Luego llegaron otros LP como “Darkness on the Edge of Town”, en 1978; “The River”, en 1980; “Nebraska”, en 1982 y “Born in the U.S.A.”, de 1984, que contiene otro de sus grandes hits, con el mismo nombre que el álbum.

“Es una canción sobre el dolor, la gloria, la vergüenza de la identidad y del lugar”, dijo Springsteen en su podcast con el expresidente Barack Obama el pasado abril.

“Así que es una imagen compleja del país. Nuestro protagonista es alguien que ha sido traicionado por su nación y, sin embargo, todavía se siente profundamente conectado con el país en el que creció”, agregaba.

A “Born in the USA” le siguieron más de una docena de álbumes que fueron consolidando la carrera del “Boss”, como “Lucky Town”, en 1992; “The Rising”, en 2002, “Magic”, “Wrecking Ball”, en 2012 y, el último hasta la fecha, “Letter to You”.

Su último trabajo de estudio hasta la fecha, “Letter to You”, vio la luz en octubre del 2020. (EFE/EPA/WALTER BIERI)

En 1984, Patti Scialfa entró a formar parte de la E Street Band, con la que el músico sube al escenario en cada concierto. Y en 1991 contrajeron matrimonio, el segundo para el cantante.

“Hemos estado juntos durante 30 años. Eso es un largo viaje… has compartido mucho”, dijo el artista a la CBS en 2019.

“Patti ha estado en el centro de mi existencia durante la segunda mitad de mi vida… y me ha aportado una enorme cantidad de orientación e inspiración y, ya sabes, no puedo sobrestimarlo. He tenido suerte”, añadió. El matrimonio tiene tres hijos: Evan, Jessica y Sam Ryan.

El estadounidense ha hablado en diversas ocasiones de salud mental. “He tenido que lidiar con ello mucho a lo largo de los años, y estoy tomando una variedad de medicamentos que me mantienen en equilibrio. De lo contrario, puedo balancearme bastante dramáticamente y… simplemente… las cosas pueden torcerse”, comentó a Esquire.

Su último trabajo de estudio hasta la fecha, “Letter to You”, vio la luz en octubre del 2020 y nació de una noticia trágica: la muerte del último compañero de su primera banda, The Castiles, según publicó NPR el año pasado.

El álbum contiene canciones escritas al inicio de su carrera y otras más recientes.