¡Al rescate! Emisoras estatales apuestan por la música dominicana de calidad

Hasta hace poco las emisoras pertenecientes a la Corporación Estatal de Radio y Televisión () fundamentaban su programación en términos musicales en la colocación de lo que nadie ponía, lo que las hacía incompetentes en términos reales tanto comercialmente como en audiencia.

Esta afirmación la hace Jesús Nova, quien desde el 17 de agosto del pasado año asumió la dirección de las tres emisoras, impulsando cambios importantes que, asegura, comienzan a dar resultados.

Este rumbo que han dado las estaciones de radio ha hecho que, según sus palabras, estas se conviertan en el hogar de la música dominicana, generando mayor interés tanto de empresarios como artistas y el público.

“Ninguna estación de radio de la capital pone los merengues típicos. En la programación regular nosotros ponemos siempre típicos modernos”, explicó, esto sin contar los programas que se fundamentan solo en típicos y bachatas, dejando clara la apuesta por la música local.

"Para sonar en las emisoras Dominicana FM, Quisqueya FM y Radio SD el nombre no importa, solo que tenga calidad”" Jesús Nova Director de Dominicana FM, Quisqueya FM y Radio Santo Domingo “

Pero, con la frontalidad que le caracteriza, señala que en estas emisoras solo tendrán cabida las canciones realizadas con criterios profesionales, bien trabajadas y con buenas letras.

“Todos los artistas no caben, nosotros quisiéramos, pero no tenemos todas las emisoras para poner a todos los artistas”, explicó.

Aún más frontal asegura: “Pero, además, no todos están haciendo buena música, que también es otra cosa que tenemos que tener en cuenta”.

Y continua: “Si tú me vienes con una fusión mala de reguetón y merengue y está mal mezclada, los coros son malos, o tú eres un desafinado yo no te la voy a poner por más nombre que tengas y hay otros que están haciendo intentos de merengue que no consiguen hacerlo”, expresó.

“Nosotros hemos logrado, a base de merengues y bachatas, salpicados de algunas salsas, pero de dominicanos, una colación real de las emisoras, hasta el punto de que estaciones que no ponían merengues ya están haciendo sonar merengue”, expresó.

“Lo que estamos buscando con esto es rescatar la música de calidad nuestra y que los dominicanos tengamos tres estaciones de radio que nos pertenecen, porque son del Estado dominicano”, dijo desmintiendo de forma categórica cualquier señalamiento de que estas emisoras no apoyan a los artistas dominicanos.

Cambios estructurales

Jesús Nova, director de Dominicana FM, Quisqueya FM y Radio SD, muestra programación. (NEAL CRUZ)

“Cuando nosotros llegamos aquí el 90 % de los que tenían programas no contaban con contratos y las emisoras no facturaban ni 100 mil pesos. Esto era un desastre en términos administrativos”. Así definió Nova lo encontrado por su gestión al momento de asumir el puesto.

Ahora, asegura, “una sola persona de las que estaban aquí de gratis paga más de lo que las tres emisoras facturaban”.

“Estamos haciendo un trabajo digno por los artistas dominicanos”, concluyó Nova, asegurando que se encuentra rodeado de un grupo de profesionales del más alto nivel y ahí radica la diferencia.

Así la música de calidad de República Dominicana tiene su espacio.