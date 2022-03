Las exigencias medioambientales de Coldplay para presentarse en Santo Domingo

Para el productor dominicano Saymon Díaz siempre había sido sueño traer al país a la agrupación Coldplay; lo intentó hace varios años y la pandemia lo impidió, ahora sí, su deseo se concretó y todo está listo para la presentación el martes 22 de marzo en el Estadio Olímpico.

Por esta razón, y conociendo la gran fanaticada que tiene el grupo en La República Dominicana, que el productor ha decidió tirar la casa por la ventana y ha montado un evento del primer nivel donde la tecnología está garantizada. Así lo informó el propio Saymon en un encuentro con los medios para dar detalles del show.

Se informó que la banda se presentará bajo una serie de exigencias relacionadas al medio ambiente, entre las que figuran que el personal que trabaje con ellos no puede usar ningún tipo de utensilio o producto de plástico.

Según explicó el productor Coldplay trae consigo “un ejército de personas” que trabajaran a favor de preparar un escenario único y sobre todo libre de contaminación ambiental.

“Viajan casi 220 personas con la gira, ósea que es un ejército, 40 de ellos son de las empresas Stageco, una de las más reconocidas en cuanto a torre de sonido, luces y tarimas, quienes de hecho ha diseñado la tarima de Youtube y Madonna, ósea quienes hicieron todas esas tarimas majestuosas son quienes están montando la producción de coldplay”, dijo el empresario.

La presentación contempla tres juegos de tarimas que fueron fabricadas especialmente para tres países de su gira “Music of the spheres”, incluyendo República Dominicana, donde se colocara una pasarela de 30 metros y una pantalla en suelo del escenario.

El concierto además contará con una escenografía llena de color y con múltiples pantallas en ella,será el primer concierto de carbono neutral del caribe, donde la banda solicitó un riguroso compromiso con evitar la contaminación en el espacio luego de acabada el espectáculo.

Además de la República Dominicana, la gira pasará por Costa Rica, Estados Unidos, México, Alemania, Polonia, Francia, Escocia, Inglaterra y Brasil, entre otros lugares.

Coldplay es una banda de pop rock y rock alternativo, formada en Londres en 1996, integrada por Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion, quienes han sido autores de las canciones “Yellow”, “Viva la Vida”, “A Sky Full of Stars”, “Adventure of A Lifetime”, algunos de sus sencillos más conocidos.