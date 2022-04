Muere el músico José Luis Cortés "El Tosco", líder de NG La Banda y rey de la timba

El popular músico cubano José Luis Cortés El Tosco, que contaba con una prestigiosa trayectoria artística, falleció este lunes en La Habana a los 70 años de edad como consecuencia de un accidente vascular encefálico, informó el Instituto de la Música de la isla.

José Luis Cortés, Premio Nacional de Música 2017, destacó en el panorama artístico de la isla como flautista, arreglista, compositor, productor musical y director de la orquesta NG la Banda desde su fundación en 1988.

"Recibimos la lamentable noticia del fallecimiento de José Luis Cortés, El Tosco. Llegue a sus familiares y amigos nuestras sentidas condolencias. La música cubana (está) de luto", publicó el Instituto Cubano de la Música.

Asimismo, la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (EGREM) expresó en su cuenta de Twitter: "José Luis Cortés, entrañable Tosco, ha dicho adiós. Influencia universal y carisma incuestionable. Desde EGREM despedimos al hombre, pero no al genio. Gracias por la música, maestro".

José Luis Cortés, entrañable Tosco, ha dicho adiós. Influencia universal y carisma incuestionable. Desde EGREM despedimos al hombre, pero no al genio. Gracias por la música, Maestro #LaMúsicaVive pic.twitter.com/gfkiP2kWm5 — EGREM (@EGREMOFICIAL) April 18, 2022

"Su proyección artística trasciende fronteras musicales y geográficas" resalta la web estatal Cubadebate y recuerda que junto a su orquesta "ha sido motivo de celebración de los más variados públicos" con éxitos como Santa palabra, La expresiva, Lelolei, La apretadora,La bruja, Échale limón, La cachimba y otros.

Cortés nació el 5 de octubre de 1951 en la ciudad central Santa Clara, se graduó en la especialidad de flauta de la Escuela Nacional de Arte y, antes de fundar su banda, formó parte de la orquesta Los Van Van, y del grupo de músicos reunidos Irakere, fundado y dirigido por el pianista Chucho Valdés.

Se le considera un instrumentista de "excepcional virtuosismo", artífice de la "timba" -la máxima expresión del bailador en función de la música que escucha-, una de las caras más visibles del llamado "bum" de la salsa durante la década de 1990, y creador de la "nueva escuela" de cantantes y flautistas de música popular cubana.

En una entrevista a Cubadebate, realizada en 2020, explicó el origen de su sobrenombre El Tosco: lo atribuyó a unas botas rústicas que usaba cuando era niño.

"Mi apellido es Cortés, la antítesis de ese sobrenombre. No tengo nada que ver con la tosquedad. Me gustan las flores, los pájaros, la música, todas las cosas sublimes del mundo. Pero bueno, me dicen así, que le vamos a hacer", admitió.

Preguntado entonces cómo le gustaría que le recordaran, dijo que "con alegría, buscar siempre la forma de dejar un legado y que la gente me recuerde como lo que soy: un hombre de barrio, un hombre popular (...)".

"Soy un músico que siempre ha buscado la forma de hacer cultura para ver reír, sudar y complacer al pueblo de Cuba", añadió.