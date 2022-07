Cantante urbano retó a sus enemigos en Instagram y minutos después fue asesinado a tiros

Fue reportada la muerte del rapero estadounidense Rollie Bands, después de que, según medios estadounidenses, haber desafiado a sus enemigos en Instagram.

Según ha informado el medio HipHopDX, el rapero recibió un disparo poco después de que desveló su ubicación en las redes sociales.

Según los informes, la estrella de la música fue asesinada frente a su domicilio ubicado en Tampa, una ciudad de los Estados Unidos situada en el condado de Hillsborough, en la costa oeste de Florida. De acuerdo con HipHopDX, el difunto rapero escribió: “Muchos de estos niggas saben dónde vivo. Duermo en paz. Si un negro quiere fumar, estoy en mi casa en 5 minutos”.

Cinco minutos después, alrededor de las 3:30 de la madrugada, recibió un disparo por parte de una persona que aún no ha sido identificada, según información del The New York Post.

Los agentes recibieron una llamada que informaba de un hombre fusilado en la zona de aparcamiento del complejo residencial. El informe añade que el rapero fue trasladado de urgencia al hospital, pero sucumbió a sus heridas.

Tras el hecho, muchos fans rindieron homenaje a la estrella en ascenso y compartieron emotivos homenajes en las redes sociales.

«Descansa en el paraíso para Rollie Bands», una persona escribió. «Tan triste y sin sentido. Todavía debería estar vivo».

Otro dijo: «Descansa en paz, Rollie Bands».

«RIP a un alma hermosa», otro escribió bajo uno de los vídeos de Instagram del rapero.

En un comunicado compartido con la publicación estadounidense, la Oficina del Sheriff del condado de Hillsborough dijo: “En este momento, el tiroteo no parece aleatorio, ya que los sospechosos y la víctima posiblemente se conocen entre sí”.