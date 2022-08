"Hentai", "Maki" o "chuckie": ¿Qué significan las expresiones usadas por Rosalía en sus canciones?

Desde que arrasase en el mundo con su disco El Malquerer (2018), Rosalía despunta en el mundo de la música, en el de la moda y también en la creación de un lenguaje propio que se ha popularizado en todo el planeta.

Del “tra-trá” a la “pámpara”, la artista ha sabido desgranar una serie de conceptos que parecen inventados o sacados de contexto. Sobre todo, en su último disco Motomami, donde usa palabras que, aunque puedan ser conocidas en países como República Dominicana o Puerto Rico, gran parte de los españoles no han oído jamás.

De hecho, ella misma admitió durante una entrevista con Diario Libre que varias de las canciones de Motomami estuvieron inspiradas por la cultura dominicana.

'Benjis'

En la canción 'La combi Versace', junto a la dominicana Tokisha, Rosalía habla de marcas como Margiela, Dior, Gucci y Valentino.

En una de las estrofas, la intérprete canta: "Soltando los Benjis", por lo que se puede entender que se refiere al dinero, en relación a los billetes de cien dólares que llevan el retrato de Benjamin Franklin.

'Haraca'

Esta palabra la menciona en el tema 'Bizcochito' y, según varios diccionarios en República Dominicana, es similar a decir "¡qué contento estoy!".

No obstante, cuando Rosalía dice: "Si Haraca me tira la buena", se refiere a una persona, el cantante dominicano Haraca Kiko, conocido por su peculiar peinado y por destacar en el género urbano.

'Hentai'

Este es el nombre que lleva uno de los sencillos más exitosos de 'Motomami'. Se trata de un género de historietas o anime pornográfico japonés.

'Flux Aeon'

Este término lo menciona en el single 'Abcdefg', como un guiño a la película 'Æon Flux', de 2005, protagonizada por Charlize Theron.

'Frontear'

Esta palabra forma parte de la canción 'Sakura', y significa enfrentar a otros con una actitud de extrema confianza y superioridad.

'Maki'

En 'Chicken Teriyaki', Rosalía hace referencia dos comidas orientales: el pollo con salsa teriyaki y el maki, un rollo de alga nori, relleno de arroz y otros ingredientes, como pescado o verduras.

'Pámpara'

Esta palabra la menciona en la canción 'Saoko', y el concepto de fue acuñado por el reggaetonero dominicano Kiko, que significa "estar bien y tener todo lo que se desea, tanto material como espiritualmente".

Así que cuando Rosalía dice: "si eres la pámpara, nadie te puede parar", se refiere a que si estás bien contigo mismo, nadie te puede detener.

'Saoko'

El primero en popularizar la palabra fue Daddy Yankee, cuando cantaba: "La gata está pidiendo que le funda el coco. Saoco, papi, saoco".

Por lo que, como gran fanática del 'Pionero del reggaetón', Rosalía se inspiró en su letra y decidió incluir el concepto en 'Motomami', pero modificándolo con una letra 'K'.

La propia artista habló de estas palabras en un video que ha publicado el periódico español El País en su canal de YouTube.

¿Qué es ser una razineta?

La reina del hype tira de ritmos latinos para su ultimo temazo, 'Despechá', con una letra que no nos vamos a cansar de escuchar. Divertida y muy pegadiza, sus fans ha vuelto a desgranar la letra, convirtiendo varias de sus frases en todo un lema. Una de ellas, que ya es trending topic es la de “voy a 180 porque soy una racineta”, pero ¿qué es una racineta? La palabra no existe como tal y su significado no está claro, dado que puede tener varias acepciones.

Tampoco es la primera vez que suena en una de sus canciones. En su último álbum, Motomami, Rosalía ya la incluso en su tema Abcdefg. Algunos lo relacionan con racing ‘carreras’ y entienden que haría referencia a los amantes de las carreras y el entorno del motor. También podría referirse a una moto pequeña de carreras (a partir de racing y motocicleta).

Una chica ke se va de racing — R O S A L Í A (@rosalia) May 16, 2022

La propia Rosalía los explicaba así en sus redes hace unos meses cuando una de sus fans le preguntaba por el significado de la palabra. La artista lo resumía perfectamente: "Una chica ke se va de racing".

Linda, el tema más polémico

Si hay algo que ha demostrado Rosalía durante toda su trayectoria, es que es una artista de lo más versátil que se mueve a la perfección en cualquier género musical. Si en su debut Los Ángeles se centraba en el flamenco, en El Mal Querer ya mezclaba este género con ritmos urbanos, algo que la catapultó a la fama.

En Linda, su single más polémico, Rosalía coquetea con los ritmos dominicanos de la mano de Tokischa, donde no duda utilizar el argot característico del país.

"Estoy chuckie". En dominicano, esta expresión se utiliza para varias cosas. En Linda, estar 'chuckie' significa "estar bien", aunque en otros contexto se utiliza para decir que se está enfadado o en busca de problemas.

"Somos Homies". 'Homie' significa algo así como "colega". En Linda, Rosalía y Tokischa juegan con la ambigüedad "Nos besamos pero somos 'homies" (Nos besamos pero somos amigas").

"Terminé en un teteo". Sinónimo de fiesta.

El segundo álbum de Rosalía, El mal querer, ha sido objeto, desde su aparición a principios de noviembre de 2018, de un sinfín de análisis que se centran en sus características sonoras, en el contenido feminista de sus letras o en sus conexiones con el trap y los nuevos sonidos urbanos.

Undivé

La primera palabra aparece en la canción que ha dado el éxito a Rosalía. Malamente apareció en mayo de 2018 y sin embargo pocos se han fijado en esta palabra misteriosa, que aparece en esta estrofa: "Aunque no esté bonita la noche, Undivé, voy a salir pa la calle". Undivé (o Endebel) es el nombre que en la cultura romaní designa a Dios, y se suele utilizar en exclamaciones o frases hechas.

Sacáis

Los sacáis, en romaní o caló, son los ojos. En El mal querer la palabra aparece en el estribillo de la canción Que no salga la luna, repetida varias veces. "Brillaban los sacáis suyos cuando le di el anillo", dice la letra.

Ducas y duquelas

"Y por más ducas, por más duquelas, de esta pena mía remedio no encuentro", canta Rosalía en la canción Reniego. Las ducas, duquelas, duquitas o duquiyas son las penas o los pesares en romaní, y también cuentan con una historia propia asociada a la copla y al flamenco.