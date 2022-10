Romeo Santos estrena videoclip de "Me extraño" con Christian Nodal

El cantante de origen dominicano Romeo Santos lanzó este jueves el videoclip oficial del sencillo "Me extraño" que realizó en colaboración con el cantante regional mexicano Christian Nodal.

El sencillo forma parte de su última producción discográfica "Fórmula Vol. 3" compuesta por 21 canciones.

"Me Extraño X @nodal vídeo oficial YA DISPONIBLE #FV3", escribió sobre la canción que mezcla bachata y ranchera.

El videoclip del tema de despecho se desarrolla en un bar donde los artistas están en 'amargue' por un amor.

"Ni mi arrogancia ni el ego me impiden entender que en mis manos la flor más hermosa fácilmente se echa a perder", dice parte del tema.

Apuesta a la bachata

El denominado "Rey de la bachata" se ha mantenido promoviendo la bachata y su nuevo álbum en las redes sociales y entrevistas.

Durante unas declaraciones ofrecidas en la conferencia Billboard de la Música Latina. El cantante de "Centavito" apuesta al futuro de la bachata. "Que artistas como Rosalía, Manuel Turizo, C. Tangana, quieran incursionar en la bachata eso es una señal que algo está pasando, un género que nació en la República Dominicana bajo un rechazo. Entonces, hoy en día hay una bachata en el Top Global de Spotify y entiendo que aunque no sea Prince Royce, aunque no sea este servidor, es una bachata. Estamos ganando como latinos, como cultura, como bachateros", reflexionó.

Santos, nominado a los Grammy Latinos en la categoría a Mejor Video Musical Versión Larga junto al grupo Aventura & Bad Bunny en la categoría mejor Fusión/Interpretación Urbana con la canción “Volví”, destacó que un ejemplo de la buena salud del género es que la española Rosalía se haya adentrado con un tema como “Pañuelo”.

Respecto a su último disco, “Fórmula Vol.3”, destacó las colaboraciones de Justin Timberlake (“Sin fin”) y Christian Nodal (“Me extraño”). Ambos, sostuvo, son una muestra de su espíritu por innovar.

“Siempre me arriesgo e intento hacer algo diferente”, señaló, además de apuntar que, en cualquier caso, le gusta seguir su instinto y que “todo fluya”.