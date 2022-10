Eminem cumple 50 años: diez canciones que han hecho historia

Durante dos décadas el artista llegó a batir récords de ventas gracias a Stan y Without me. ( FUENTE EXTERNA )

Eminem, uno de los grandes iconos de la música estadounidense, cumplió 50 años de vida.

Nacido en Misuri en 1972) en su día especial compartió en Instagram una fotografía subida por el sello que él mismo fundó, Shady Records, junto al verso "hasta el día que caiga, nunca dirás que no los estoy matando" ("Till the day that I drop you'll never say that I'm not killing 'em"), que acumuló más de 1 millón de "me gusta" en apenas 4 horas.

En este 2022, Eminem le tocó cantar en el Super Bowl junto a otras estrellas del hip hop como Snoop Dogg, Dr. Dre, Mary J. Blige, Kendrick Lamar y 50 Cent.

En los 90 y principios de los 2000 el artista marcó precendentes y llegó a batir récords de ventas como los casi 2 millones de copias de su tercer disco "The Marshall Mathers" (2001) en una semana o los 27 millones de su continuación "The Eminem Show" (2002) en solo un año.

Informa la agencia Efe que el rapero llegó a protagonizar un filme inspirado en su vida, "8 Miles" (2002), cuya canción titular ("Lose Yourself") fue utilizada por la campaña de Joe Biden más de 20 años después de su estreno.

En sus estanterías, Eminem puede colocar quince premios Grammy, ocho American Music Awards, un Óscar, un Emmy y el sello de pertenencia al Salón de la Fama del Rock And Roll.

Y para resumir, estas son las canciones que marcaron toda una época, no importa si fueren fanáticos del rap o no, todos, o casi todos, han escuchado. Y para prueba, muchas melodías se han usado para soundtracks de películas, anuncios y videojuegos.

Las 10 canciones imperdibles de Eminem

1. Without Me

En este hit, lanzado en 2002 como parte de su álbum The Eminem Show, hace alusión en forma de burla a las celebridades de la cultura pop del momento. Menciona a Britney Spears en un estribillo.

2. Stan (Long Version) ft. Dido

Un clásico lanzado en el año 2000 en colaboración con la cantante británica Dido. La revista Rolling Stone clasificó el sencillo en la posición #290 de su lista de Las 500 mejores canciones de todos los tiempos.

3. Not Afraid

"Not Afraid" (español: «No tengo miedo») es el primer sencillo del séptimo álbum de estudio "Recovery", un disco personal, ya que en 2007 fue hospitalizado por la adicción a los calmantes.

4. Lose Yourself

Esta exitosa canción fue compuesta por el rapero para la película y álbum 8 Mile del año 2002.

5. Mockingbird

Esta canción se incluye en su álbum Encore. Alcanzó el número 11 en las listas de música de EE. UU. y # 4 en el Reino Unido.

6. Eminem ft. Rihanna - The Monster (Explicit)

7. Eminem - Love The Way You Lie ft. Rihanna

Con la cantante Rihanna el rapero lanzó de los sencillos más exitosos de la última década, "The Monster" y "Love The Way You Lie".

"The Monster" (2013) forma parte del álbum: The Marshall Mathers LP 2 y "Love The Way You Lie", estrenada el 17 de agosto de 2010, fue el segundo sencillo de su séptimo álbum de estudio Recovery.

8. Dr. Dre - I Need A Doctor (Explicit) ft. Eminem, Skylar Grey

En 2011, Eminem y Dr.Dre colaboraron en "I need a doctor".

9. Eminem - The Real Slim Shady (Official Video - Clean Version)

Este exitazo del 2005, en especial por su melodía, fue la primera canción en alcanzar la primera posición en la UK Singles Chart y además llegó al puesto 4 del Billboard Hot 100.

10. Eminem & Snoop Dogg - From The D 2 The LBC

Junto a otra leyenda, Snoop Dogg, From The D 2 The LBC es el segundo sencillo del año 2022 de Eminem.

A principios de junio dio a conocer otro proyecto colaborativo junto a CeeLo Green con Dr. Dre en la producción, The King and I.

