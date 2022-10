Janina Rosado, músico dominicana con 9 Latin Grammy, reconocida entre “Leading Ladies”

Más de 30 años de carrera musical, los arreglos de exitosas canciones de artistas como Miguel Bosé, Willie Chirino, Luis Fonsi, Milly Quezada o Juan Luis Guerra, de quien es su directora musical y coproductora, además de casi una decena de premios Latin Grammy y varios locales, avalan la decisión de la Academia Latina de la Grabación de seleccionar a la músico y arreglista dominicana Janina Rosado entre las homenajeadas del “Leading Ladies of Entertainment”.

Ella está acompañada en la exclusiva selección por Kany García, cantautora, ganadora de seis Latin Grammy, Rocío Guerrero, directora global de música latina de Amazon Music y Rosa Lagarrigue, directora ejecutiva de RLM, firma de management de artistas.

“No pensé que tan lejos de aquí estuvieran pendientes de mi trayectoria”, confesó a Diario Libre.

El anuncio de su selección le fue comunicado por el CEO de La Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud. “Me notificó por Zoom, me dijo que quería hablarme de algo, yo pensé que era sobre cualquier otro tema relacionado con la academia, porque soy miembro y he sometido canciones, pero cuando me dijo que ‘en este año la votación tuya ha sido de las más altas’ yo no lo creía en principio, fue una sorpresa”.

Agregó: “Jamás pensé que como músico iba a obtener ese reconocimiento”.

Este galardón tiene un significado especial, porque a través de Leading Ladies of Entertainment, se busca concientizar sobre el esfuerzo que hay que hacer para lograr equidad y paridad de género. Algo con lo que ella ha estado constantemente enfrentada al ser una de las pocas mujeres arreglistas.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/17/persona-con-guitarra-en-mano-frente-a-personas-f8b2d928.jpg Juanes, Janina y Juan Luis. (FUENTE EXTERNA)

“Desde siempre, la industria musical ha sido liderada por hombres, ha sido muy difícil para mí, como mujer, que mi nombre sea reconocido”, esto es algo que le afecta también por ser arreglista, ya que nunca reciben créditos, solo se habla del artista.

“Hay muchas mujeres detrás de un éxito que no son reconocidas”, algo que aspira cambie a raíz de esta iniciativa.

No negocia la calidad

A pesar de los cambios de la industria ella no ha cedido a lo popular por encima de la calidad. No le importa nadar contra la corriente. “Hacemos un tipo de música con la que estamos comprometidos, no para competir con nadie. El compromiso de hacer las cosas bien primero lo asume uno como músico, productor y arreglista, para que, de aquí a 30 años, alguien pueda decir eso está bien hecho”, enfatizó. ¡Y así ha sido!

Janina es responsable de éxitos que han perdurado en el tiempo, entre ellos, Bachata Rosa o La llave de mi corazón. “En RD están pasando muchas cosas buenas a nivel musical, lo que pasa es que por las redes se escucha un tipo de música menos elaborada”, dijo. Ese concepto de calidad viene precedido de mucho esfuerzo, dedicación, estudios y planificación.

“Yo dejé todo por la música”, dijo. Sin embargo, no se arrepiente y así lo dijo. “Lo haría mil veces”, admitió sin dudarlo.