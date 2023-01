El K-Pop en 2023: "Año 1 sin BTS" pero con muchas bandas al alza

El 2023 será "el Año 1 sin BTS" en el mundo del K-Pop después de que la banda anunciara que descansará al menos hasta 2025, pero también será un lapso en el que otros grupos masculinos y femeninos se convertirán en "actores importantes" de la industria, cuenta Jenna Gibson, investigadora versada en el "soft power" surcoreano.



De entrada, Gibson, doctorada en Ciencias Políticas de la Universidad de Chicago, no quiere pensar en estas bandas como los "nuevos BTS o las nuevas Blackpink" y prefiere hablar más en términos de tendencias.



"Por ejemplo, 2022 ha sido el año de los grupos femeninos. Debutantes como IVE, Le Sserafim o New Jeans han tenido un éxito increíble, junto a los grandes nombres habituales como Blackpink o Twice, e incluso las legendarias KARA, recién retornadas", detalla con respecto a conjuntos de mujeres que pueden devenir en fenómenos globales este próximo año.



"En cuanto a grupos de chicos, Stray Kids ha visto disparada su popularidad, y espero que sean uno de los grandes nombres de 2023", dice Gibson, que apunta también al hecho de que dos ídolos pertenecientes a bandas de la llamada segunda generación del K-Pop como Taemin y Baekhyun hayan concluido el servicio militar obligatorio.



Por ello, pronostica el regreso de sus respectivas bandas, Shinee y EXO, y, "posiblemente también", el rumoreado retorno de SuperM, la llamada "superbanda" que agrupa a ambos artistas junto a Kai, también de EXO, Taeyong y Mark, de NCT 127, y Lucas y Ten de WayV.



Gibson recuerda también que muchos grupos han logrado permanecer conectados con sus seguidores pese a que algunos de sus miembros estén realizando el servicio militar, y que no habría que descartar esa posibilidad con BTS, cuyo integrante más veterano, Jin, comenzó su adiestramiento este mes.



Le seguirá, Suga, que cumple 30 años en marzo, y después el resto de miembros (RM, Jimin, V, J-Hope y Jungkook) que, en todo caso, han anunciado que se centrarán en nuevos proyectos personales antes de un retorno que tendrá lugar probablemente en 2025.



"Por todo ello no me preocuparía por echar de menos a BTS. Además, estarán de vuelta antes de que nos demos cuenta", concluye Gibson.

