Cantautor: Kevin Johansen: "Las buenas canciones no envejecen"

El cantante y compositor argentino-estadounidense Kevin Johansen visitará España este mes de febrero para presentar su último álbum de estudio, "Tú ve", un disco de versiones de temas propios y ajenos que han marcado su vida y que trascienden al tiempo, porque las buenas canciones, asegura, "no envejecen".

Tras recorrer durante 2022 Latinoamérica y Estados Unidos, Johansen (Fairbanks, Alaska, 1964) arrancará el 1 de febrero en Barcelona su gira española, que incluye otras seis ciudades a lo largo de ese mes (Madrid, Bilbao, Vigo, Murcia, Málaga y Sevilla).

Producido por el uruguayo Juan Campodónico, "Tú ve" es un disco pospandémico en el que Johansen se reversiona a sí mismo y reinterpreta temas de otros artistas que le han "atravesado a lo largo de los años", como "Perfect day", de Lou Reed; "Oración al tiempo", de Caetano Veloso; "Suzanne", de Leonard Cohen, o "El albertío", de Violeta Parra, explica en una entrevista con EFE.

Y lo hace, en la mayoría de los once temas que componen el disco, en colaboración con artistas que considera amigos, como Jorge Drexler, Natalia Lafourcade o Silvia Pérez Cruz, pero también con su hija Miranda Johansen o su "admirado" David Byrne, vocalista de Talking Heads, al que conoció gracias a esta grabación.

El álbum, conceptual y minimalista, muestra la faceta más íntima de Johansen, que asegura que el trabajo, pese a contener solamente tres canciones suyas, habla mucho de él, "es casi autobiográfico", pues son temas que le han acompañado "en la infancia, la adolescencia y la madurez".

El músico, que reconoce que le ha costado más versionar los temas ajenos, porque ello conlleva "una gran responsabilidad", señala que, "en lo más profundo", este disco es una especie de homenaje o reconocimiento a las canciones "atemporales", "no perecederas", aquellas que siguen teniendo un significado con el paso de los años: "Una buena canción siempre es nueva, no envejece, las grandes canciones duran para siempre".

Todas son canciones, algunas traducidas al castellano o al inglés, con las que Johansen se siente cómodo. "Estoy a favor de la zona de confort", asegura el cantante, que cree haber sido capaz de armar "un manojo" de temas que "fluyen" bien y que ha logrado transformar en algo "inesperado".

De hecho, ha quedado tan satisfecho con el resultado de "Tú ve" que no descarta, más adelante, volver a grabar un disco de versiones: "Ha sido una experiencia muy bonita con Juan (Campodónico). Cuando a alguien le sale bien algo, ¿por qué no profundizar y probarlo de nuevo? Me encantaría volver a hacerlo".

Por ahora, Kevin Johansen, que vive en Argentina, está trabajando en un nuevo disco de temas propios y "con bonitas colaboraciones", entre ellas con el cuarteto español de flamenco Las Migas, con quienes canta "una rumbita".

"Siempre busco colaboraciones porque, más allá de que parezca una moda, se aprende mucho colaborando con colegas. El tema de las armonías vocales me encanta, es como mi especialidad, busco voces que se complementen mucho", sostiene.

El nuevo álbum, que verá la luz en el primer semestre de este año, será "más orgánico y más movido" que "Tú ve", aunque incluirá también baladas y "canciones tranquilas".

El cantante admite que escucha todo tipo de música en casa, en parte porque tiene hijos adolescentes que le hacen ir "a full" con lo último de la industria, desde canciones pop hasta de trap y reguetón.

De entre lo último que ha escuchado, está la última canción que la colombiana Shakira le ha dedicado a su ex Gerard Piqué y que ha producido el argentino Bizarrap; "El desamor siempre ha dado grandes temas, es una gran fuente de inspiración", bromea.

Entre risas, también admite que entre tanto tema de música actual intenta escuchar algo de Creedence, Caetano Veloso, Frank Sinatra o Billie Holiday: "Siempre voy a los clásicos porque una canción buena siempre es nueva".