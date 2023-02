Rod Stewart, puntual y enérgico en Altos de Chavón

A las 8:30 de la noche subió al escenario Rod Stewart, tal y como estaba pautada su presentación. Una puntualidad que sorprendió al público local que estaba acostumbrado a la tardanza de hasta dos horas de los artistas para iniciar sus presentaciones.

De hecho, muchos se perdieron sus primeras cinco canciones, pensando que el show iniciaría pasada las 10 de la noche.

Enérgico, y con la voz intacta como en sus mejores tiempos, el cantante británico demostró que para ser una leyenda no hay que hacer esperar al público.Y sí que se lo agradeció. Cada canción fue interpretada a todo pulmón por los asistentes.

Con un control total del escenario, el artista se hizo acompañar de una banda del nivel que él se merece. Y es que él no necesitó tantos adornos para su presentación. Sólo su banda, su voz y la entrega del público, conformado por personas de todas partes del mundo, tal como se espera en un escenario tan internacional como Altos de Chavón.

Con varios cambios de vestuario, el cantante interpretó sus éxitos.

"Forever Young", "Have You Ever Seen the Rain" y "I Don't Want to Talk About It", fueron de las más aplaudidas del público.

Aunque alegre la mayor parte del tiempo, no dejó pasar el show, sin enviar un mensaje de apoyo a Ucrania por su resiliencia en la guerra contra Rusia, una imagen de fondo del presidente del país europeo, el cantante llamó a parar las muertes de inocentes en una guerra absurda.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/12/un-par-de-personas-con-instrumentos-musicales-y-microfonos-en-un-escenario-fad42fec.jpeg Enérgico, y con la voz intacta se presentó el cantante, como en sus mejores tiempos. (JOEL GARCÍA)

"Rhythm of My Heart", fue el tema interpretado para solidarizarse con el pueblo de la nación europea.

A esta siguieron sus grandes éxitos: "Maggie May", "You Wear It Well", "Tonight’s The Night", "You’re In My Heart", "Do Ya Think I’m Sexy?" y "Passion", entre otras.

Bromista, cercano, afable y entrañable, por momentos, sin dudas, el público disfrutó de un concierto irrepetible, con uno de los mejores artistas de todos los tiempos que demostró su grandeza y humildad. Un show que quedará impregnado en los asistentes al espectáculo.

Más sobre Rod

Músico, compositor y productor británico de rock, conocido mundialmente por haber sido vocalista en las bandas The Jeff Beck Group y Faces, como también por su exitosa y extensa carrera como solista. Con su distinguida voz rasposa inició su carrera como músico callejero para luego participar en The Dimensions y en el supergrupo The Steampacket durante los primeros años de la década de los sesenta.

Con el pasar de los años ha sido considerado como uno de los grandes cantantes de la historia del rock.

También ha ganado decenas de premios y condecoraciones por su contribución a la música, entre ellos un Premio Brit, un Premio Grammy y un reconocimiento como fundador de la ASCAP.

Por otra parte, ha sido incluido dos veces en el Salón de la Fama del Rock; la primera en 1994 como solista y la otra en 2012 como miembro de Faces, y a su vez ingresó en el Salón de la Fama del Reino Unido en 2006.