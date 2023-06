Julio Iglesias "vive una vida muy tranquila en Punta Cana", asegura su hijo

"Mi padre vive una vida muy tranquila en Punta Cana. Mi padre es una persona que, si se quiere tomar un tiempo para estar tranquilo, para pensar para escribir, para hacer lo que quiere, la gente ya, en cuanto no le ve por dos años, ya hay que hablar de mi padre", esta afirmación la hizo Julio Iglesias Jr.,hijo del veterano cantante Julio Iglesias, durante una entrevista en el programa ´Al Rojo Vivo´ de Telemundo.

De esta manera, el hijo del afamado cantante desmintió los rumores que aseguraban una supuesta crisis de salud del artista tras su prolongada ausencia del ojo público.

Al preguntársele si ha conversado con su padre sobre los rumores de su salud, Iglesias Junior, hijo también de la socialité española Isabel Preysler aseguró que su padre y él tienen "telepatía".

El también cantante comentó sobre la salud de su hermano, Enrique, de quien dijo, recientemente sufrió una neumonía, pero ya se encuentra bastante restablecido.

Iglesias Jr. también habló de su más reciente disco "Under the Covers", producido por el conocido cantante y productor musical Rubby Pérez. "He hecho un disco maravilloso con Rubby Pérez, aquí en Miami. Canciones como "Careless Whisper", canciones de Billy Joel, canciones de Stevie Wonder", dijo.

Añadió que se encuentra feliz con su gira "Timeless". "Al mismo tiempo, 50 por ciento de mi show son canciones de mi padre, cantadas al estilo de Julio Iglesias Jr.", reveló el cantante.