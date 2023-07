Un infarto le quita la vida al compositor y productor musical Gustavo Márquez

Murió este sábado en su residencia el productor musical y compositor Gustavo Márquez luego de concluir un ensayo de la agrupación Bachata Trío que creó hace varios años.

El artista Pochy Familia al confirmar el deceso de su amigo destacó que Márquez su deceso se produjo a causa de un infarto fulminante.

El líder de la Coco Band reseñó que Márquez fue un compositor que se enamoró de la República Dominicana y se involucró en la gestión colectiva a través de la Sociedad General de Autores Dominicanos.

De acuerdo con los datos suministrados por Pochy, el artista murió llegando a su residencia luego de participar en un ensayo de la agrupación Bachata Trío que fundó en 2002 y cuyo debut fue en el Festival de la Calle 8 de Miami, Estados Unidos.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/08/pochy-3c9d164f.jpeg Pochy Familia confirmó la información del deceso de Gustavo Márquez. (FUENTE EXTERNA)

"Es una gran pérdida para nosotros porque siempre fue una persona comprometida con la gestión colectiva. Además, debo decirte que sus canciones se conocieron en las voces de figuras como Milly Quezada (Entre tu cuerpo y el mío "Solo contigo"); Rey Ruiz (Mi media mitad ); Gilberto Santa Rosa (Mentiras); Dyango y Manzanero quienes le grabaron "Te propongo algo", entre otros.

Su versatilidad y talento le permitieron escribir canciones para varios géneros musicales.

Márquez nació en Argentina en 1957. En su trayectoria artística y como empresario, fue vicepresidente de la empresa Time Warner, conquistó premios Grammy, uno de ellos por la banda sonora de la película "K like it like that, así como doce estatuillas de American Society of Composers, Authors and Publishers.

Pochy Familia informó que los restos será velados este domingo a las 10:00 am en la Funeraria Blandino de la avenida Sabana Larga en Santo Domingo Este.