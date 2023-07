Harry Styles fue golpeado en la cara por un objeto lanzado por un fan durante concierto

Harry Styles se suma a los cantantes que han sido golpeados por fanáticos durante conciertos. El exintegrante de One direction continúa su paso por Europa con su gira Love on Tour. Durante su más reciente show en el Ernst Happel Stadion de la ciudad de Vienna, el cantante de 29 años hizo bailar a sus más de 50 mil fanáticos repasando temas de su carrera.

Un video de ese show de Harry se ha viralizado donde el cantante camina sobre el escenario y es golpeado por un objeto no identificado que fue lanzado por un fanático. El objeto impactó directamente en el ojo del intérprete de Watermelon Sugar. No se sabe en qué momento del show recibió Harry este golpe, que afortunadamente, no fue tan grave, pues pudo continuar con el concierto.

Harry ya tiene fama de recibir golpes en el escenario. Tan sólo hace unas semanas, durante un show en Cardiff, Gales, Styles bajaba las escaleras del escenario cuando un ramo de flores lo impactó directamente en la cara.

En otras ocasiones, también se han popularizado videos de Harry siendo golpeado por objetos que el público le lanza, como un abanico y lo que parecía ser un celular.

Como reseña Infobae, recientemente, los casos de objetos arrojados a los artistas se han vuelto más frecuentes, inquietantes y peligrosos. Hace unos días se volvió viral el momento en el que la cantante Bebe Rexha fue golpeada por un celular lanzado por un fan. El golpe fue lo bastante fuerte como para dejarle el ojo morado, mientras que el responsable de lanzar el celular terminó siendo arrestado.

El miedo a que un ataque así se volviera a dar hizo que Rexha saliera en su siguiente show con gafas de seguridad que, por supuesto, se aseguró que combinarán con su ropa para el concierto.

El problema de los objetos lanzados en los conciertos ha llegado a tal punto que la misma Adele se pronunció al respecto durante show y amenazó en tono de burla a sus fanáticos retándolos a que le lanzaran algo.

“Los reto, los reto a que se atrevan a arrojarme algo” dijo mientras disparaba un cañón de camisas “¡Dejen de lanzarles cosas a los artistas!” reiteró la cantante entre risas.