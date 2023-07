El fenómeno Harry Styles llega a España, con dos multitudinarios conciertos

El Estadio Olímpico de Barcelona, el mismo recinto que acogió el pasado mes de mayo a la banda más solicitada del pop actual, Coldplay, dará mañana la bienvenida a España a Harry Styles, el artista masculino más destacado del género que, dos días después, visitará Madrid.



Si Coldplay decidió quedarse en Barcelona cuatro días seguidos y obligar a los seguidores de toda España a viajar a la capital catalana, Harry Styles ha preferido ser él quien se mueva y el próximo 14 de julio estará en el festival Mad Cool, en Madrid.



Pero no todo son comodidades para los seguidores de la superestrella, que tuvieron serios problemas para conseguir entradas cuando salieron a la venta, porque se agotaron en cuestión de minutos.



Probablemente el sistema de venta de entradas tuvo parte de culpa, porque apenas dos horas después la reventa sacaba humo, pero también las expectativas generadas, ya que hace cinco años que Harry Styles no toca en Barcelona y su última gira, la de 2022, sólo pasó por Madrid.



Ahora vuelve con "Love On Tour", que empezó en septiembre de 2021 y que ha cosechado éxitos por todo el mundo, además de algunos récords espectaculares, como el de asistencia en el Madison Square Garden de Nueva York, con entradas agotadas durante quince días consecutivos.



Harry Styles levanta pasiones y en Barcelona sus seguidores más fieles decidieron hace más de un mes empezar a hacer cola frente al Estadio Olímpico para asegurarse un buen sitio.



Los organizadores del evento consiguieron poco después que levantaran el campamento y sustituyeran la delirante idea de pernoctar durante casi cuarenta noches en la montaña de Montjuïc por una cola virtual con estrictas normas para no perder el turno.



Todo indica que mañana se desatará la locura colectiva, pero no sólo de adolescentes, como ocurría cuando era uno de los miembros de la 'boy band' One Direction, porque el británico ha conseguido desmarcarse de la imagen de ídolo juvenil y ahora juega en la liga de las grandes estrellas y compite en poder de convocatoria con Lady Gaga y Taylor Swift.



Con tres discos en solitario -"Harry Styles", "Fine line" y "Harry's house"- el artista tiene suficientes 'hits' como para deslumbrar durante casi dos horas, que es lo que se espera que haga mañana en Barcelona y el viernes en Madrid.