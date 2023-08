Yailin besa a Tekashi en Cuba y le agradece por llegar a su vida

"Gracias por llegar a mi vida, gracias por darme el valor que yo me merezco, gracias por invertir tu tiempo en mí, gracias por amar a Cattleya, a mi mamá y gracias por valorarme", con esas palabras y un apasionado beso la exponente urbana Yailin elogió al rapero Tekashi.

Fue en el escenario del Santa María Music Fest este sábado en Cuba, donde los colaboradores presumieron su amor e interpretaron las canciones en conjunto "Pa' ti" en medio de cariño y abrazos.

Yailin le agradeció al intérprete de "Gooba" estar presente en su vida en la de su hija Cattleya, nacida en abril de este año fruto de su matrimonio con el urbano boricua Anuel AA, algo que ya ella había mostrado en las redes sociales.

De hecho, fue la foto de Tekashi cargando a la bebé lo que desató la furia de Anuel en las redes sociales que terminó en una fuerte pelea mediática entre comentarios e historias de Instagram en la que Yailin defendió a Tekashi y llegó a acusar a Anuel de violencia, algo que él negó.

La pareja, o mejor dicho, los colaboradores, ya que así se han definido, se han mostrado muy cariñosos en la isla caribeña. La intérprete de "Narcisista" compartió una serie de imágenes subida en las piernas del rapero y en otras poses sonrientes en un avión privado. También se les aprecia bailando música tradicional, donde también ella le dio un beso.

"Ser feliz es lo mejor del mundo. Cuba", escribió Yailin para acompañar las fotografías y audiovisuales que dio a conocer en su cuenta de Instagram.

Los internautas de inmediato reaccionaron. "Digan lo que digan, ella no era tan feliz con Anuel como ¡se ve ahora!"; "Ellos se encontraron el uno al otro y eso es hermoso"; "Se ve más feliz con 69 que con el otro mugre"; "Ser feliz después de sufrir es lo mejor que existe"; "No me agrada su transformación. Era más hermosa antes por lo menos la de su rostro. Y el colaborador es inestable pero la veo más feliz aunque sea efímero y de maldad"; "No soy fan de ellos pero se ven bien juntos y por lo menos la felicidad esta vez si parece sincera", y "Quedó demostrado que Yailin no le guarda luto a nadie, vivo ejemplo, Dj Sammy. En su momento", fueron algunos comentarios, según cita People en Español.

El festival tiene lugar desde el 17 al 20 de agosto y dentro de los artistas inivtados destacan: Yailín "La más viral", Tekashi 6ix9ine, Isaac Delgado, Charly & Johayron, Divan, Laritza Bacallao, Alex Duvall, Tito el Bambino, entre otros.

Se realiza en el balneario cubano de Cayo Santa María, al norte de Cuba.