Flow 28 recibe reconocimientos en Nueva Jersey

El exponente urbano Flow 28 recibió dos reconocimientos tras presentación en el Festival Dominicano de Perth Amboy invitado de honor en la carroza de Univision en el Desfile Dominicano de Manhattan y el Festival Dominicano de Perth Amboy.

Los representantes del Festival Dominicano de Perth Amboy hicieron entrega de pergaminos de reconocimientos a Flow 28 en la tarima. Indicaron que Carlos Manuel Cuello "Flow 28" representa de la juventud dominicana, por su labor artística y cultural en la República Dominicana, Nueva Jersey, y en los Estados Unidos, resaltando, además, "su compromiso en la difusión de la música dominicana por el mundo".

Flow 28 además participó como invitado de honor de Univision en el Desfile Dominicano de Manhattan y Festival Dominicanos de Perth Amboy NJ desde donde se podía escuchar su repertorio y ver su presentación mientras la carroza se desplazaba en su recorrido.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/22/flow-28-2-reconocimiento-5e0b8d5e.jpg El urbano fue reconocido en Nueva Jersey. (FUENTE EXTERNA)

El intérprete de "Po Po Po" y "Se Comenta" además es el artista más joven en encabezar Dyckman Music Series junto a Frank Reyes, Prince Royce y Natti Natasha y pasado en el envío de Alex Sensation de La Mega NYC. Dyckman Music Series es una actividad al aire libre que se celebra cada verano en el marco de la Avenida Dyckman donde se presentan grandes exponentes musicales.

El novel urbano tuvo la distinción de ser el primer dominicano en presentarse en "On the Radar" con Gabe P., un programa de radio/Youtube que es un centro para que los fanáticos del rap descubran nuevos actos y ver a sus MC favoritos escupir libremente en un ambiente sin restricciones donde se han presentado artistas de la talla de Drake y Lil Wayne, entre otros.

En el plano musical, "No Saben", la colaboración con Chris Lebrón y De La Ghetto alcanza 1.3M de reproducciones en Youtube.