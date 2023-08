Michael Jackson: El Rey del Pop por siempre en su trono

Michael Joseph Jackson nació el 29 de agosto de 1958 en una modesta familia de Gary, Indiana, siendo el octavo de los diez hijos del matrimonio entre Katherine y Joseph Jackson.

Y llegó al mundo con la música como linaje.

Porque su padre, antiguo boxeador y minero, que trabajaba el acero, también era guitarrista ocasional. Y su madre, aunque trabajaba en una tienda, era pianista y clarinetista. Así, el talento musical de Michael se revelaría pronto y lo llevaría a convertirse en una de las figuras más influyentes de la historia.

Pero mucho antes de ser el Rey del Pop, Michael formó parte del grupo "The Jackson 5" (a partir de 1975, "The Jacksons") junto a sus hermanos, y de la que terminó siendo el vocalista principal desde 1965 a pesar de su corta edad.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, y la infancia y juventud de Michael Jackson estuvieron marcadas por la violencia en el entorno familiar, ya que llegó a recibir palizas por parte de su padre: "lo amo, pero no lo conozco", dijo de él en una entrevista con Oprah Winfrey en 1993.

Era de esperar, pues, que Michael abandonase el nido familiar y comenzase a volar en solitario, máxime teniendo en cuenta su destacado papel en el grupo musical. Y, prácticamente nada más empezar su carrera solista, ya se consagró.

Porque en 1979, cuando "Thriller" todavía no había visto la luz, Michael Jackson ganó un Grammy, el primero de muchos. Y otros tantos galardones acompañaron sus primeros años en solitario.

Coronación en la música

Sin embargo, la figura que ya era un fenómeno pasó a convertirse en un mito en vida en 1982 con el lanzamiento de "Thriller", cuyo videoclip de zombies cambió el paradigma del mundo audiovisual dentro de la música.

El sencillo daba nombre al que fue el álbum más vendido de 1983, y que le dio al Rey del Pop siete Grammys y ocho Premios American Music, convirtiéndose en el artista más joven en obtener el galardón al Mérito. Además, es el disco más vendido de la historia, y sus cifras han seguido creciendo de manera póstuma.

Pero toda esta intensa atención mediática no estuvo libre de controversias. Las transformaciones físicas, especialmente el blanqueamiento de su piel, generaron polémica en torno a su figura al ser acusado de renegar de su etnia. Aunque, según reveló el propio Jackson a Oprah Winfrey, la razón de esto último era, en verdad, que sufría vitíligo.

Él se defendía aludiendo al éxito como clave de las críticas: "En cuanto comencé a tener cifras históricas de ventas y a batir los récords de Elvis y The Beatles, empezaron de la noche a la mañana a llamarme ´bicho raro´ de la noche a la mañana" dijo en un discurso para la National Action Network en 2002.

La vida amorosa de Michael Jackson también estuvo bajo el constante escrutinio público. Su primer matrimonio fue digno de su corona: en 1994 se casó con Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley, el Rey del Rock, aunque se divorciaron en 1996.

EFE (MICHAEL JACKSON, CANTANTE FALLECIDO EN 2009.)

Ese mismo año volvió a darse el "sí, quiero", esta vez con Debbie Rowe, la enfermera de la clínica dermatológica a la que Jackson acudía para tratar su vitíligo y con la que tuvo dos hijos: Michael Joseph Jackson Jr y Paris-Michael Katherine Jackson.

Las sombras del rey

Pero, al divorciarse en 1999, el Rey del Pop perdió la custodia de los menores. Este hecho avivó las acusaciones de abuso a menores que desde 1993 marcaron una parte oscura de la vida de Jackson.

Entre 2002 (año en que Michael tuvo a un hijo en solitario, Prince Michael Jackson II) y 2003, esta polémica creció a raíz de los documentales "Living with Michael Jackson" y "Living with Michael Jackson, Take two".

Aunque fue absuelto de los cargos en 2005, su carrera quedó irremediablemente dañada y en 2019, diez años después de su muerte, el documental "Leaving Neverland" reabrió de nuevo las dudas.

Recientemente, en agosto de 2023, la corte de California falló a favor de Wade Robson y James Safechuck, protagonistas de "Leaving Neverland" y presuntas víctimas, que apelaron el fallo anterior y que ahora podrán llevar su caso adelante en contra de los negocios que pertenecieron a Michael Jackson.

Jonathan Steinsapir, abogado encargado de velar por el patrimonio del cantante, se mostró "decepcionado" por la decisión de la Corte, en declaraciones a la Revista People, y manifestó su total confianza en que "Michael es inocente", y recordó que "los jueces desestimaron repetidamente estos casos".

Y, si "Leaving Neverland" llegó en el décimo aniversario de la defunción de Michael Jackson, este nuevo fallo judicial tiene lugar justo cuando el Rey del Pop, de no haber fallecido, estaría soplando las 65 velas de su tarta.

Michael Jackson en una imagen de archivo. (EFE)

Monarca inmortal

Porque el 25 de junio de 2009, el mundo quedó conmocionado por la noticia de la muerte de Michael Jackson. Tenía entonces 50 años, y apenas tres meses antes había anunciado una gira que le traería de vuelta a los escenarios.

La causa oficial del fallecimiento fue un paro cardiorrespiratorio por el que Conrad Murray, el médico del artista, fue condenado acusado de un homicidio involuntario. Aún a día de hoy, las teorías de la conspiración y los rumores en torno a la tragedia siguen vivos.

Pero, hasta que la justicia dictamine, una vez más, si Michael Jackson es culpable o inocente, sus defensores y detractores seguirán avivando estas y otras teorías en torno a la figura del Rey del Pop.

Sin embargo, lo que está claro es que, más allá de las sombras, las luces de su carrera han dejado tras de sí un legado por el que, de momento, no ha habido príncipe que le sustituya en el trono del pop.

"Thriller", "Bad", "Beat it", "Smooth & Criminal", "Billie Jean", "Black or White", "The Way You Make Me Feel", "Scream", "Dirty Diana", "Ben" o "Man in the Mirror" son algunos de los grandes éxitos que aún hoy siguen sonando, mientras el "moonwalk" no deja de bailarse.

Así, Michael Jackson, de alguna manera, se liberó de esa mortalidad de la que habló en el pasado pues su música está hoy tan viva como siempre.