Nick Carter se defiende ante demandas por agresión sexual

El cantante de los Backstreet Boys, Nick Carter, obtuvo un fallo favorable en una de las dos demandas civiles presentadas contra él en Nevada, una por una mujer que alega que la violó en su autobús de gira en el estado de Washington en 2001 y otra de una mujer que lo acusa de agredirla sexualmente en su yate en la costa de Florida en 2003.

Un juez de un tribunal estatal se negó el miércoles a desestimar una contrademanda que Carter y sus abogados presentaron alegando difamación por parte de tres personas en el primer caso, que fue presentado en diciembre pasado por una mujer de Nevada, ahora de 40 años, quien afirma que Carter la atacó en su autobús de gira después de un concierto en Tacoma, Washington, cuando ella tenía 17 años.

"Él le dijo a la demandante que iría a la cárcel si le contaba a alguien lo que pasó entre ellos", señala la demanda de la mujer. "Dijo que era Nick Carter y que tenía el poder para hacer eso".

El otro caso relacionado con las acusaciones de Florida se presentó el lunes en el Tribunal de Distrito del Condado de Clark.

Carter, quien ahora tiene 43 años, vive en Las Vegas. Ha negado las acusaciones de agresión sexual y angustia emocional que las dos mujeres formulan en su contra. Cada mujer solicita una indemnización monetaria no especificada superior a 30.000 dólares.

Carter compareció con su abogado ante el tribunal el miércoles cuando la jueza del tribunal de distrito del condado de Clark, Nancy Allf, se negó a desestimar la contrademanda en la que Carter acusa a tres personas por difamación, asociación delictuosa y abuso de proceso legal, incluida una tercera mujer que lo acusó de violarla en 2003.

La decisión de la jueza significa que esa mujer, Melissa Schuman, y su padre, Jerome Schuman, tendrán que responder a las acusaciones de Carter de que han emprendido una campaña en su contra para sacar provecho de su fama. Carter pide más de 2,3 millones de dólares por daños y perjuicios.

"Durante años, Melissa y Jerome Schuman han conspirado con cualquiera a quien pudieran manipular para presentar acusaciones falsas contra Nick Carter en un descarado intento por enriquecerse a costa de él", dijo la abogada de Carter, Liane Wakayama, en un comunicado el jueves a The Associated Press.

Schuman falló en su intento para que los fiscales presentaran una denuncia penal contra Carter en California en 2018 basada en su acusación de que la obligó a tener relaciones sexuales en su apartamento del área de Los Ángeles.

Carter ha negado las acusaciones de Schulman de que la violó. No habló durante la audiencia judicial del miércoles.

El abogado Alan Greenberg, que representa a los Schuman, sostuvo ante el tribunal que Carter era una figura pública, que las acusaciones en su contra tienen fundamento y que Melissa Schuman informó a dos amigos y a un terapeuta en 2003 que había sido agredida sexualmente.

Associated Press no suele identificar a las personas que dicen haber sido agredidas sexualmente, pero Schuman ha hablado públicamente sobre su experiencia y aprobó el uso de su nombre.

Los abogados de Carter sostienen que los Schuman no hicieron públicas sus acusaciones hasta finales de 2017, después de que un amplio movimiento social impulsado por el hashtag #MeToo comenzara a exponer casos de violencia sexual nunca antes revelados.

La defensa de Carter también alega que los Schuman "reclutaron" a la mujer que lo acusó de agresión sexual en Florida.

Esa demandante, que vive en el condado de York, Pensilvania, pide en los documentos judiciales ser identificada únicamente por sus iniciales. Afirma que Carter la violó en su yate en 2003, cuando tenía 15 años y se conocieron en Marathon, Florida.

"Este caso ilustra cuánto tiempo, coraje y perseverancia se necesita para que las víctimas y los sobrevivientes denuncien el abuso sexual de menores y busquen justicia", dijo en un comunicado Margaret Mabie, la abogada de la mujer, con sede en Nueva York.

"A pesar de las numerosas quejas sobre la conducta pasada de Carter hacia las mujeres jóvenes, sus víctimas continúan luchando para responsabilizarlo públicamente por los daños que les ha causado", dijo Mabie.

Los Backstreet Boys se formaron en 1993 y lanzaron éxitos como "I Want It That Way", "As Long as You Love Me" y "Everybody (Backstreet´s Back)".