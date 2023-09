Policía realiza chequeo de bienestar a Britney Spears tras perturbador video bailando con cuchillos

La policía realizó un chequeo de bienestar a Britney Spears el miércoles después de que publicara videos preocupantes de sí misma bailando con cuchillos, según confirmó Page Six.

El capitán Dean Worthy de la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura informó el jueves que uno de sus sargentos, quien ha lidiado con numerosos incidentes relacionados con la Princesa del Pop a lo largo de los años, respondió a la llamada.

"Alguien cercano a Britney había visto el video publicado en las redes sociales, donde ella está bailando y girando con cuchillos en sus manos y estaban realmente preocupados por su bienestar mental", dijo el oficial de información pública.

Worthy explicó que la policía confirmó que el individuo, que pidió permanecer en el anonimato, tenía una relación personal con Spears y no era solo un "fan".

"Normalmente no responderíamos a los fanáticos que llaman sobre una celebridad a menos que realmente creamos que existe una amenaza creíble", dijo el oficial. "Sin embargo, investigamos a este individuo a través de LAPD ... y determinamos que se trata de alguien que conoce a Britney personalmente".

Worthy también señaló que la llamada inicial se realizó a través del Equipo de Respuesta de Evaluación Mental (SMART) del Departamento de Policía de Los Ángeles antes de ser transmitida a la oficina del alguacil.

Cuando la policía llegó a la casa de Spears en Thousand Oaks, California, hablaron con la seguridad que estaba en la casa a través de un intercomunicador. La seguridad les hizo saber que la cantante de "Toxic" estaba "bien" y que "no pasaba nada".

"No querían dejar entrar al oficial para verla físicamente", agregó Worthy.

Después de hablar también con el abogado de Spears, el oficial dijo que su equipo consideró que era una confirmación "suficiente" para asegurarse de que la ganadora del Grammy estaba bien y "no estaba en peligro".

"No hay actividad criminal, así que no vamos a forzarnos a entrar en la casa si no hay delito", dijo Worthy. "Ser un peligro para uno mismo no es un delito. Creo que hicimos nuestra debida diligencia al ir y responder y hablar con dos personas cercanas a ella que nos dijeron satisfactoriamente que está bien".

Cuando se le preguntó si los oficiales estaban al tanto de un segundo video, que mostraba a Spears bailando con un vendaje en el brazo y marcas de sangre en su cuerpo, Worthy se negó a comentar y señaló que "no había visto ese video".

Spears fue vista con un vendaje y con marcas de sangre en su cuerpo poco después de bailar con cuchillos.

Page Six se ha comunicado con los representantes de Spears para obtener comentarios, pero no recibió respuesta de inmediato.

Sin embargo, una fuente nos dijo en exclusiva el jueves que el ícono del pop, de 41 años, simplemente estaba siendo "intencionalmente provocativa" al bailar con cuchillos y rendir homenaje a la actuación de Shakira en los VMA 2023.

"Se basó en la actuación de Shakira", afirmó la fuente, ofreciendo la misma explicación que la propia Spears dio cuando la gente en las redes sociales se alarmó por su sacudida de botines.