Razones detrás de la cancelación de Tokischa en la gira de Kali Uchis

La cantante urbana dominicana Tokischa anunció a sus fans a través de un comunicado en su cuenta de Instagram que su equipo de trabajo compartió con Diario Libre, no se presentará en la gira de Kali Uchis, que había sido previamente anunciada.

Según explicó Tokischa, su ausencia en el Red Moon in Venus Tour Part.II de Kali Uchis se debe a "circunstancias inesperadas". Aunque no se tienen mayores detalles hasta el momento, es claro que la cantante debía agotar una serie de presentaciones desde el 22 de septiembre hasta el 3 de octubre en San Diego, Sacramento CA, Oakland, Las Vegas Nevada, Los Ángeles CA y El Paso Texas junto a la intérprete de "No Hay Ley". Sin embargo, Tokischa y su equipo decidieron cancelarlas.

En el comunicado, Tokischa también precisó que no será hasta el próximo año cuando vuelva a ver a su comunidad de fans en estos estados, y aprovechó para enviar un mensaje de apoyo a Kali Uchis y su equipo.

Tokischa asegura continuará enfocada en finalizar sus compromisos para este año y en lanzar nuevos proyectos musicales. Se espera que la chica del Estilazo estrene próximamente un nuevo sencillo titulado "Candy", un tema inspirado en su amiga, según dijo durante un live de Instagram que sostuvo junto a la cantante Natti Natasha, con quien lanzó recientemente "No Pare Remix".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/28/28a961c4-e36e-4d32-a0f9-7891cb3dc9fd.jpg