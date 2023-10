Elton John inaugura este viernes el anfiteatro El Dorado Park

La superestrella mundial, el cantante, compositor y músico británico Elton John regresa a un escenario dominicano por segunda vez y lo hará para inaugurar este viernes el anfiteatro ubicado en el complejo de entretenimiento El Dorado Park de Cap Cana a las 8:30 pm.

Esta leyenda de la música visita la República Dominicana luego de su retiro este año de los escenarios con la aclamada gira Farewell Yellow Brick Road, título de la producción musical que lo catapultó internacionalmente en 1973.

Considerado como uno de los artistas de mayor trascendencia de todos los tiempos, Elton John ha vendido más de 300 millones de copias de discos en los 60 años que ha dedicado al arte.

De su trayectoria

Siempre fue visionario, desafiando los estándares de la música a la que hizo aportes con su extraordinaria creatividad y con la que ha incursionado con éxito en el rock, pop, pop rock, glam rock, soft rock, R&B, blues, country, o disco.

Su huella artística, además de sus trabajos en la escena, se encuentra en el cine, la televisión y el teatro. Su obra ha sido reconocida por codiciadas premiaciones en su país y en el extranjero. Con más de treinta álbumes grabados e innumerables éxitos, el público espera que su ídolo interprete canciones como "Rocket Man", "Skyline Pigeon", "Don´t Go Breaking My Heart", "Candle in the Wind", "The One", "Your Song", " Can You Feel the Love Tonight" o "I´m Still Standing".

Entre los artistas que marcaron su carrera, figuran Elvis Presley o Bill Haley & His Comets, Little Richard y Jerry Lee Lewis, Ray Charles, The Beatles, The Band, Leon Russell, Aretha Franklin, Joni Mitchell y Freddie Mercury.

Elton John siempre fue un artista excéntrico. Su gusto por los lentes lo llevó a acumular más de 20 mil pares, así como pelucas y carros.

Por sus trabajos para varias películas ha recibido nominaciones y el Premio Óscar a la "Mejor canción".

Su primera estatuilla del Óscar la recibió en 1995 por su canción "Can You Feel the Love Tonight" y el segundo por la banda sonora de la película "Rocketman", cuyas canciones fueron reinterpretadas por el productor y compositor Giles Martin.

Del concierto

Los organizadores del concierto denominado "Una noche con Elton John" han asegurado que el público disfrutará de una gala inaugural íntima en un recinto que tiene capacidad para acoger a 2,600 personas.

"Esta será la primera actuación de Elton en República Dominicana desde 2014 y su primer espectáculo programado desde que concluyó la mencionada gira: Farewell Yellow Brick Road. Su actuación en solitario promete ser una experiencia íntima y memorable", aseguró la organización a través de un comunicado enviado a la prensa.

Hasta ahora, la función inaugural del astro británico es la que tiene el precio más elevado en los boletos, cuyos montos van desde RD$124,115 hasta RD$47,000.00.

El artista vendrá en un formato íntimo. En ocasiones, en ese tipo de conciertos solo está acompañado de su piano o con la complicidad de muy pocos músicos.

La inauguración

La inauguración del anfiteatro del Parque El Dorado se convertirá en un nuevo escenario para que artistas extranjeros y nacionales puedan presentar sus espectáculos. Está ubicado en las instalaciones del parque temático del mismo nombre, el cual cuenta con 83,00 metros cuadrados de construcción y será inaugurado este viernes por el presidente Luis Abinader.