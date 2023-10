J Balvin reacciona por la pulla de Bad Bunny en la canción "Thunder y Lightning"

El cantante colombiano J Balvin se mostró "extrañado" por la pulla de Bad Bunny en la canción "Thunder y Lightning", publicada este viernes en el nuevo álbum del puertorriqueño, "Nadie sabe lo que va a pasar mañana".

"Nos apoyamos mutuamente, hicimos otra historia, creamos una historia nueva, creo yo, dentro de la música. No entiendo lo que pasa por la mente, realmente no entiendo, pero yo sé que el que yo conozco, parce, es una buena persona, así que realmente a mí eso me tiene extrañado", dijo J Balvin en un video en vivo de Instagram.

En la canción "Thunder y Lightning", que Bad Bunny interpreta con su compatriota Eladio Carrión, el puertorriqueño dice: "Ustedes me han visto, siempre ando con los mismos, mientras ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin".

En ese sentido, el colombiano le deseó lo mejor a Bad Bunny, con quien publicó en 2019 el exitoso álbum "Oasis", y recalcó que además de ser un buen artista, es "muy buena persona".

"Siempre pillé (vi) que ese man tiene un talento brutal, eso lo pillé mucho antes y siempre supe que iba a ser grande (...) Ese man es buen artista y es muy buena persona, por lo menos lo que yo conozco, me extraña mucho la vuelta (lo ocurrido) pero igual yo (sigo) en alto", añadió.

El nuevo proyecto de Bad Bunny, de 22 canciones, "demuestra su notable capacidad para ignorar los comentarios y las expectativas tradicionales que suelen resonar en torno a un icono internacional porque, al fin y al cabo, realmente nadie sabe", según un comunicado enviado por los representantes del artista.

El álbum incluye colaboraciones con Arcángel, Bryant Myers, De La Ghetto, Eladio Carrión, Feid, Luar La L, Mora, Ñengo Flow, Young Miko y Youngchimi.

Todos son puertorriqueños excepto Feid, que es colombiano.