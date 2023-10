La lucha por mantener viva la música en Moca a pesar de las limitaciones

Desde su fundación, la provincia Espaillat, con su ciudad cabecera Moca, ha sido protagonista de importantes procesos sociales y culturales en la República Dominicana. Tiene su propia cultura, costumbres y expresiones. La frase "Seco, Sacudío y Medío por Buen Cajón" es un ejemplo de su singularidad cultural y folclórica.

Los dichos de que "los mocanos caminan por el medio de la calle" y "cuando va a llover haz como los mocanos que se la dejan caer" también forman parte de la herencia que esta provincia ha aportado a la idiosincrasia popular dominicana.

Lo mismo que sus anuncios a los muertos a través de medios audio parlantes callejeros, el viaducto y su emblemático ferrocarril que la distinguen de las demás.

Aunque Espaillat es una provincia conocida por su rica tradición artística, destacándose la artesanía como una de sus manifestaciones más arraigadas -entre cuyas piezas más emblemáticas se encuentran la muñeca de barro sin rostro y la mariposa de metal, elementos propios de esta región-, la provincia ha sabido dejar su sello propio en la música y la cultura, y sus intérpretes han sido claves para el desarrollo de la música popular autóctona.

"Desde 1976 en Moca se contaba con la orquesta ´Constelación´, de 30 a 35 músicos, la primera con la que contaba el pueblo, porque anteriormente se usaban mucho ´Las Retretas´, que eran concentraciones de público de clase media y alta que se concentraban en el parque Cáceres patrocinadas por el ayuntamiento de Moca", asegura Carlos Estrella, un mocano destacado por sus aportes al estudio de la cultura de Espaillat y por mostrar lo autóctono en "Cosas de mi país".

A partir de ahí agrega: "Surgieron las orquestas Los Juveniles de Luis Ovalles, la de José Germosén, llamado Los Hussaído, y salió la de Nelson Díaz, llamada Nelson Díaz y sus estrellas".

"Yo siempre he dicho que Moca debió ser la capital del Cibao. Todo lo que salió al interior y se propagó a nivel nacional salió de Moca. Aparte de la música nacieron grandes poetas y escritores". Y tiene razón.

El arte siempre ha estado ligado a Espaillat, saliendo de esta inmortales de las letras, como Julio Jaime Julia y Aída Cartagena Portalatín, así como grandes de la música, de la talla de Gabriel del Orbe, y artistas plásticos como Guillo Pérez.

Luis Ovalles, músico, arreglista y compositor, conocido por su contribución a la época dorada del merengue, es reconocido como uno de los impulsores de la música en Moca, además de un investigador cultural.

"Muchas de las canciones que ha grabado Fernando Villalona y compañía son producto de compositores mocanos" Luis Ovalles Músico mocano “

Durante más de tres décadas, Ovalles y su orquesta se mantuvieron en los primeros lugares del gusto nacional e internacional gracias a su innovadora estructura musical. Su talento lo ha posicionado como uno de los clásicos de la música popular dominicana. Con él hablamos sobre los intérpretes y la música que ha salido de la ciudad y cómo ha impactado en el resto del país.

"Mi música es de las primeras fusiones que se hicieron en el país. Yo tomé el estilo de la música de mi época y lo uní con el ritmo de ´perico ripiao´, por ser cibaeño causó mucho impacto, porque en la capital a la gente le gustaba mucho el ´perico ripiao´, pero era como la bachata, que se bailaba escondido", dijo Ovalles.

Y sigue relatando: "Al traer ese ritmo en 1981 a la capital, el capitaleño se adueñó de la música de Luis Ovalles y ese fue el éxito que tuvimos; aportamos al merengue de esa época un nuevo swing, un nuevo ritmo, un nuevo sonido", integrando dos tenores a la orquesta".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/16/maxresdefault.jpg Luis Ovalles y la agrupación Los Juveniles en sus inicios. (FUENTE EXTERNA)

Para la década de los ochenta, Luis Ovalles disfruta del mayor auge de su larga carrera artística. En la radio nacional e internacional suenan muchos de sus grandes éxitos, tales como: "Se Fue La Luz", "Se Hunde el Barco", que forman parte de su primera producción de Larga Duración titulada: "El Sonido de Quisqueya". Los diez temas musicales de este disco fueron exitosos, sobresaliendo notablemente el tema "Se fue la Luz" en la voz de Charlie Amarante, a tal punto que, aún hoy día, es un clásico entre los merengues navideños.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/16/25.png Imagen de archivo de una de las bandas de música de Moca. (FUENTE EXTERNA)

En los años posteriores, Luis Ovalles lanza otras producciones: "Este es Luis Ovalles", "Abran Paso al mejor", "Luis Ovalles, triunfando", "Cobra", "Constante y Sonante", de las que sobresaldrían temas como "El Martiniqueño" "La Ley Del Embudo", "Vagabundo", o "La Fosforera", entre otros.

"Moca ha tenido músicos trascendentales a lo largo de la historia de su música popular, Elenita Santos es una de ellas".

En el libro Pinceladas Mocanas, Jorge Díaz Piñeyro hace una radiografía de la cultura mocana y dedica un capítulo a su música y sus intérpretes.

"Ahora mismo no hay una gran trascendencia musical, en los 70 había más de cinco grupos en la palestra, algo que ya no se ve" Cuto Estévez Músico “

En él destaca que "el mocano Cuto Estévez compuso, en un momento dado de su vida, la canción Todo me gusta de ti, sin imaginar una proyección tan extraordinaria, en el plano nacional e internacional, con una canción que ha sido interpretada por grandes artistas".

Por otro lado, desde Miami, donde reside en la actualidad el músico e historiador Jorge Díaz Piñeyro, Punco, como lo conocen sus cercanos, destaca el impacto de la música que ha salido de ese territorio.

"Espaillat ha aportado en el orden musical, aunque no en la magnitud que debería. Lo vemos en el merengue típico y otros géneros como el merengue y bolero. Papá Molina trascendió notablemente, lo mismo que Cuto Estévez, Luis Ovalles ni se diga, Musiquito, Elenita Santos, tremenda, trascendieron a nivel nacional e internacional".

"Hubo otros, agrega, como Gabriel del Orbe, violinista que en Europa fue destacado tremendamente y en el ayuntamiento de Moca hay una tarja en reconocimiento a su trayectoria", señaló.

Sin embargo, reconoce que a nivel musical los aportes de los músicos mocanos no han sido tan trascendentales culturalmente hablando en los géneros musicales dominicanos.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/16/republica-dominicana-se-mueve-a-ritmo-de-merengue.jpg El merengue es parte de la cultura mocana. (ARCHIVO / FUENTE EXTERNA)

"Ahora mismo no hay una gran trascendencia musical, en los 70 había más de cinco grupos en la palestra, algo que ya no se ve", lamenta

Las orquestas y escuelas ¿mantienen viva la música en Moca?

A juicio de Ovalles, ha habido un avance en la música que se hace en Moca. "Antes éramos un grupito, pero ahora no. Ahora hay una serie de cantantes y compositores. Muchas de las canciones que ha grabado Fernando Villalona y compañía son producto de compositores mocanos como Carlos Brito y Micky Taveras".

Esta visión contrasta con lo planteado por Jorge Díaz Piñeyro.

"Allá había una academia musical de la que surgieron tremendos músicos, como el mismo Papá Molina; el director era Domingo Rojas (Don Tilingo), pero cuando desapareció el régimen de Trujillo la academia también desapareció", asegura.

Y agrega: "Ahora hay una banda municipal y eso lo que da es pena, con ocho o 10 músicos. Antes el batón ballet de Moca ganaba todos los reconocimientos a nivel nacional, pero eso ya no existe, notas la falta de preparación".

Sin embargo, para Porfirio Méndez, trombonista, maestro de música y propulsor de la cultura en Espaillat, "Moca es la capital de la música". "Porque con las escuelas libres y la educación musical se han formado varias bandas. Tenemos la banda de música de Monte la Jagua, también en Villa Trina, en San Víctor, una juvenil y otra infantil, y en las Lagunas, además de bandas municipales, de la cual yo soy el director y es una de las mejores bandas que existen en todo el país", asegura el músico.

"También hay bandas de música en la escuela de Bellas Artes y en los principales liceos y politécnicos de la ciudad. Moca es uno de los lugares del país que más bandas de música tiene".

"Tanto en las escuelas como en las academias la música se ha convertido en una fuente de empleo también para los músicos, porque muchos de ellos están trabajando como monitores o profesores. Todos ellos han salido de las escuelas de música y también hay una serie de artistas mocanos que brindan alegría al pueblo de mocano".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/16/desfile-moca-postulacion-trujillo-111.jpg (ARCHIVO / FUENTE EXTERNA)

Más ayuda para el desarrollo musical

Aunque reconocen los aportes que la música ha tenido, destacan que se necesitan mayores esfuerzos para el desarrollo del arte en esa provincia, coinciden.

"En las bandas de música no están pagando gran cosa", aseguran, por esto es prácticamente imposible que se dediquen solo a actividades culturales.

Carlos Estrella añade: "Gobiernos vienen y van y no empeñan un coliseo o un centro para que la gente aprenda el arte".

"La desolación y la falta de oportunidades ha mermado el desarrollo del arte, ninguna institución se ha interesado en poner atención a esta expresión", dijo, agregando que se debe apoyar a los jóvenes con becas y seguimiento a los artistas.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/16/113902-musicos-callejeros-republica-dominicana-santo-domingo-parque-colon-zona-colonial-168410-2678.jpg La música en Moca sigue presente. (FUENTE EXTERNA)

Díaz Piñeyro se va más lejos. Asegura que, antes (en los 70 y 80) la banda municipal de Espaillat llenaba de orgullo a sus residentes, no faltaban instrumentos y se notaba la preparación de sus integrantes, algo que, según su opinión, en la actualidad no se percibe.

"Antes había cinco cornetas, un tambor mayor, redoblantes, y ahora no existe, cuando tenemos más recursos económicos".

"Eso es lo penoso, ahora se manejan millones de pesos al año y no son capaces de comprar buenos equipos", señaló con la emoción de quien lamenta la pérdida de la cultura de su pueblo.

"Gobiernos vienen y van y no empeñan un coliseo o un centro para que la gente aprenda el arte" Carlos Estrella Historiador “

A juicio de Piñeyro se necesita que "las autoridades, en vez de ser políticamente complacientes y destinar los recursos a los procesos políticos, inviertan en el aspecto cultural y musical. En Moca el ayuntamiento debería crear una academia para que vayan los jóvenes. Antes las escuelas tenían bandas musicales y eso ya no existe, ¿qué les cuesta, con los millones destinados a educación, que se promuevan recursos para el desarrollo de esta área tan necesaria".

A lo señalado por Piñeyro se agrega la denuncia del periodista mocano Luis Ramón López, quien asegura que los músicos pertenecientes a la Banda Municipal de Música reciben del ayuntamiento de este municipio una mensualidad como salario que no les alcanza ni siquiera para adquirir lo indispensable para ir con ánimo a sus compromisos de presentaciones.

De acuerdo a la nómina publicada por la entidad edilicia en su portal de transparencia correspondiente al mes de noviembre de 2022, el músico que menos gana recibe una remuneración de RD$2,300 mensuales.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/16/123225340-1078656855920131-5328647547161113268-n.jpg Una de las bandas musicales actuales en Moca. (FUENTE EXTERNA)

En las nóminas de 2022, se detallan las pagas de los integrantes que van desde los RD$3,000 a los RD$3,500, para estos músicos de la Banda Municipal de Música, quienes representan a la municipalidad en los eventos y actividades sociales donde interpretan obras musicales y enaltecen nuestra música al ritmo criollo.

Se detalla también que el coordinador general de la Banda Municipal de Música recibe un salario mensual de RD$11,000, mientras que el subcoordinador percibe la suma de RD$5,000.

En la nómina de 2021, estos integrantes recibían menos por sus servicios y el que menos ganaba era RD$1,300, y los demás salarios se componían entre RD$2,300, RD$2,500, RD$2,800, lo que indica que hubo un pequeño aumento (insignificante) en 2022.

Lucy, la jazzista de origen mocano ganadora de un Grammy

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/16/285985820-523647519454640-2064928006841990066-n.jpg

En 2019, Lucy Kalantari se alzó con este reconocimiento en la categoría de Mejor álbum para niños, gracias a su trabajo como vocalista de la banda The Jazz Cats en el disco "All the sounds".

Durante su infancia en su casa de Moca, ubicada a pocos metros de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, siempre se vivió la música en plenitud, es algo que está arraigado en el ADN familiar, así lo confirmó su madre Juana María Abreu a DL durante un recorrido.

Nacida en Estados Unidos, hija de padre puertorriqueño, Lucy es la menor de seis hermanos, ella, según relata su madre, "siempre fue muy apegada a mí", relación que se agudizó aún más luego de que se mudaran a la República Dominicana tras el divorcio de sus progenitores.

"A mí siempre me gustó cantar, en especial canciones mexicanas, y desde los 3 años de edad la niña empezó a mostrar interés musical. Me escuchaba cantar y trataba de repetir", señaló Abreu de 80 años, cuyo padre también era músico.

Kalantari, quien residió en Moca entre los nueve y quince años de edad, declaró a Diario Libre que aún siente la emoción cuando escuchó su nombre en la ceremonia realizada en Los Ángeles, además, agradece que en Moca se hayan sentido tan contentos con el reconocimiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/16/dsc7086-11262495-20190214102335.jpg Piano con el que la artista Lucy Kalantarideleitaba a sus amistades durante sus años escolares (Danelis Sena). (ARCHIVO)

"Cursé mis estudios en Moca desde el quinto grado hasta el primero de bachillerato. Esa fue una muy buena experiencia, importante para mí porque conocí las raíces de mi madre. Tengo muchas amigas del colegio con las que mantengo comunicación y todas están muy alegres con este premio".

La artista invitó a quienes se involucran en la música a no desistir. "Que sigan su camino y el corazón te va diciendo lo que quieres y debes hacer", proclamó la artista de origen mocano.

Murales para resaltar a sus músicos

El centro histórico de Moca está adornado por murales que rinden tributo y reconocen la trayectoria artística, educativa y cultural de importantes figuras de esta comunidad del Cibao.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/16/victor-taveras-pianista-de-renombre-nacional-e-internacional..jpg Mural en honor al músicoVítor Taveras. (FUENTE EXTERNA)

Francisco García (Musiquito), popular cantante, compositor y director de orquesta fallecido y Chelo Amarante, músico, cantante y compositor, fueron inmortalizados. También cuentan con murales en este lugar de Moca, Gerardo (El Cuervo) Mercedes, actor, poeta y dramaturgo mocano con trascendencia internacional; Mikey Taveras, cantante, compositor y músico y autor del famoso tema La Ventanita; Víctor Taveras, músico y pianista, entre otros.

Con limitaciones y esfuerzos la música en Moca está viva, hay que tratar de que siga así.

Bandas de música en Moca En un artículo publicado por el fallecido historiador y jurista Artagnan Pérez Méndez, la evolución y el desarrollo cultural del pueblo de Moca, ha estado por centurias, acompañado de la banda de música municipal. "Originalmente las bandas de música eran militares. Luego pasaron a ser dependencia del Ayuntamiento de la común o del Municipio, por lo que la banda de música es conocida como Banda de Música Municipal", se señala en el artículo llamado "Bandas de Música de Moca"."Las bandas de música fueron y son un medio para el desarrollo y perfeccionamiento de algunos con marcada vocación para determinado instrumento musical". "El 27 de febrero de 1873 debutó la primera banda de música", se revela en el escrito.