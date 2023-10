Draco Rosa estrena "Life after vida", una colección de canciones en vivo

El artista puertorriqueño Draco Rosa publicó este jueves su nuevo álbum "Life After Vida", que es una compilación de canciones en vivo, grabadas durante su concierto de 2013 en el Coliseo de Puerto Rico.

El lanzamiento de "Life After Vida" significa un nuevo capítulo en la carrera de Draco Rosa, que tienes planes para realizar un álbum de estudio y una gira internacional en 2024.

"Revisitar estas canciones, que tienen un profundo significado personal y que se interpretaron en un momento crucial de mi vida, fue un proceso de sanación y satisfacción personal", dijo en un comunicado el cantante, aludiendo a que en esa época sufrió cáncer.

"Espero que evoque emociones similares en todos los que escuchen", agregó Draco Rosa, que comenzó su carrera con tan solo 14 años con el famoso grupo Menudo.

"Life After Vida" incluye éxitos de su repertorio como "No Me Preguntes", canción previamente inédita que se interpretó solo durante el "Draco & Friends in Concert" (2013).

El álbum también cuenta con el emotivo dúo "Penélope", con Tommy Torres; "Blanca Mujer", con Natalia Lafourcade; "Esto Es Vida", con Juan Luis Guerra, y "Obra de Arte", con Bunbury.

La interpretación de "Madre Tierra" es una colaboración con Residente que también incluye el álbum, disponible en formato digital y vinilo.

En una reciente entrevista con EFE, Draco Rosa aseguró estar en su "mejor momento", al prepararse para lanzar "Life after vida" y para celebrar con un concierto este sábado, 21 de octubre, en el Coliseo de Puerto Rico sus 40 años de carrera musical.

"Me siento en mi mejor momento, como ser humano, como hombre, me siento bien. Gracias al tema de la meditación, hice un disco completamente de 'sound healing' (curación a través del sonido) que me vino muy bien", comentó el artista.