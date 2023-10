Natalia Jiménez presenta su nuevo álbum 'Antología de 20 años'

La cantante española Natalia Jiménez interpreta una canción durante una rueda de prensa hoy, en Ciudad de México (México). La cantante presentó su nuevo álbum "Antología de 20 años" con una celebración de once de sus canciones más populares a lo largo de su carrera además de tres canciones inéditas. ( EFE )

La cantante española Natalia Jiménez presentó este lunes en Ciudad de México su nuevo álbum "Antología de 20 años" con una celebración de 11 de sus canciones más populares a lo largo de su carrera además de 3 canciones inéditas.

"Es una celebración. Para mi lo que yo quiero, celebrando estos 20 años, es poder celebrar otros 20 más porque no lo voy a dejar. Me siento ahora mismo completamente renovada con una esperanza de carrera muchísimo más larga", expresó la cantante.

Con 20 años de carrera a sus espaldas, Jiménez, que formó parte del grupo "La Quinta Estación" hasta 2010, regrabó varias canciones que incluían temas que realizó con su antiguo grupo como "Me Muero", "El Sol No Regresa" o "Recuérdame", algunas de ellas inspiradas en música mexicana.

"Muchas de las composiciones que hice para la Quinta Estación eran canciones inspiradas en música mexicana. Me estaba preparando para poder cantar música regional mexicana después", subrayó a EFE.

Jiménez anunció que en 2024 realizará una gira con La Quinta Estación en países como México, España y Estados Unidos.

La cantante explicó que "Resucito" una de sus tres nuevas canciones es una canción pop de "empoderamiento y muy femenina" y que las otras dos: "El Pobre" y " Llevarte al Cielo" son canciones regionales mexicanas.

Además, aclaró que una de sus canciones favoritas es "Llevarte al Cielo" por su significado de amor que "hacía mucho tiempo que no sentía" y la canción, en una versión más actualizada de, "Creo en Mí" sientiéndose identificada con ella.

Un abrazo a la música mexicana

La artista española, que lleva 20 años viviendo en México, siempre ha estado muy comprometida e identificada con la música mexicana.

"Me sentía muy identificada con la manera que se expresan en las canciones porque es muy visceral y sentimental. En el escenario puedes teatralizar y dramatizar y es algo que me gusta mucho y he disfrutado mucho (algo) que quise hacer desde que salí de mi grupo", destacó.

La artista remarcó que una de las noches "más bonitas" que vivió fue en el Auditorio Nacional de Ciudad de México.

"Fue como la culminación de todo ese amor que he procesado al país, regresando hacía a mi. Respeto mucho su música, sus tradiciones y lo voy a seguir haciendo hasta que me muera", manifestó.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/30/904d7995742b20ec7967c261e4a840656c5c5573w_1.jpg a cantante española Natalia Jiménez posa durante una rueda de prensa hoy, en Ciudad de México (México). (EFE)

La artista anunció también que grabó "un montón" de canciones del reconocido cantautor mexicano José Alfredo Jiménez que saldrán en un próximo proyecto a finales de año.

"'Deja que salga la luna' es lo máximo y pude grabarla. Estoy deseando que salga para que todos la oigan", dijo la cantante.

Durante la rueda de prensa, la artista recibió dos premios de la compañía Sony Music. Uno por sus más de 2,4 billones de reproducciones en medio digitales a lo largo de toda su carrera y otro reconocimiento por la gira de este año.