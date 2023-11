Un ex y el vocalista de Maná, entre los testigos en el juicio a Shakira en España

For the first time in #LatinGRAMMY history, all major categories were won by women:



• Album del Año (@karolg)

• Canción del Año (@shakira)

• Grabación del Año (@lafourcade)

• Mejor Nuevo Artists (@joaquina)



And congrats to @LauraPausini on being named Persona Del Año!