Adele se casa con el agente deportivo Rich Paul

La cantante británica Adele apostó al amor en este 2023. La intérprete de "Hello" confirmó que contrajo nupcias con el agente deportivo Rich Paul, luego de dos años de relación.

La cantante de 35 años sorprendió a sus fans durante la grabación del programa de comedia de Alan Carr en Los Ángeles al revelar que se casó con Paul.

El presentador, que además es su íntimo amigo, preguntó a la multitud si alguien se había casado recientemente y fue entonces cuando Adele gritó: "Sí, lo hice".

Aunque el programa todavía no se ha transmitido, es a través de uno de los integrantes del público que ha podido conocerse la buena nueva sobre la vida personal de la intérprete de Someone Like You.

"Esta noche estuve en el programa de Alan Carr en Los Ángeles y Adele estaba entre el público", contó. Después, el admirador de la cantante explicó cómo se dio el sorpresivo anuncio frente a todos los presentes. "Entró Alan y preguntó a la multitud si alguien se había casado recientemente, y Adele gritó: ´Sí, lo hice´".

En septiembre, la intérprete ya había desatado rumores cuando se refirió a Rich Paul como "mi esposo" durante una presentación en Las Vegas.

Despues de muchos rumores y que la cantante anunciara su compromiso el año pasado con Rich Paul, no se tenían detalles de ninguna boda, sin embargo, este fin de semana en un show de stand up de Alan Carr, el comediante preguntó a la audiencia si había alguien que... pic.twitter.com/A9BOB0gC76 — Indie 505 (@Indie5051) November 21, 2023

La historia de amor entre Adele y Paul

Adele y Rich iniciaron su relación en 2021, aunque ya se conocían de años atrás luego de haber coincidido en una fiesta de cumpleaños. Confirmaron su romance después de que ella concluyera su divorcio con Simon Koncecki, padre de su hijo Angelo, de 11 años.

Un año después de dar por terminado su matrimonio, la cantante confirmó que se había mudado con su novio a su nueva mansión en Beverly Hills.

En febrero hubo rumores de que la pareja se había comprometido luego de que Adele luciera un misterioso anillo durante uno de sus conciertos en Las Vegas.