Raphael: "Tengo la suerte de estar cantando para cinco generaciones"

Incansable, plenamente recuperado de la afonía que sufrió, Raphael prosigue con una gira "rotunda", la de su disco 'Victoria' (2022), cuyo repertorio ha regrabado en estudio para un nuevo álbum que califica como "de los cinco mejores" que ha hecho en su vida... y lleva "unos 85".

"Los conciertos están siendo rotundos, porque hay de todo, de todos los colores y edades, porque tengo esa suerte de que estoy cantando para cinco generaciones, lo cual es una barbaridad", valora el intérprete en una charla con EFE el día de la publicación de 'Victoria Tour Edition' (Virgin Music Spain).

Raphael (Linares, España, 1943), uno de los cantantes más reconocidos en España y América, quien ha sabido trascender décadas con aparente facilidad, recoge en ese trabajo el fruto de sus más de 60 años de carrera, como los temas que le hizo a la medida Pablo López para su disco previo, pero también "joyas de la corona" como 'Yo soy aquel' que lleva cantando desde su juventud.

En ese sentido, cabe preguntarle a qué Raphael prefiere escuchar él mismo.

"Son dos cosas diferentes, pero el de ahora sabe bastante más. Hubiera sido torpe de no hacerlo y mis facultades vocales están ahí, no se han movido o se han movido poco. ¡Y mira que trabajo duro, pero es que yo me cuido mucho!", apunta antes de bromear, tras su pequeña baja médica, que los tipos como él son "muy resistentes".

A sus 80 años, consolidado como está, sigue sometido a una disciplina autoimpuesta de publicar nuevos trabajos discográficos cada año.

"Lo hago porque tengo la obligación y devoción de hacerlo, porque mi público se merece eso y mucho más y porque a la gente le gusta escuchar lo de antes, pero también cosas nuevas", afirma.

En este caso, quería plasmar "una gira fantástica, una bomba todos los días", a la que aún le quedan fechas en España y que en 2024 pondrá rumbo a América en tres tandas.

"Me he sentado esta mañana a escuchar el resultado, que es cuando te das cuenta de lo que has hecho, porque en el estudio estás más presionado, y mira que he hecho discos, creo que este es el 85, pero me parece de los cinco mejores de mi carrera", destaca.

Rosalía, por Manuel Alejandro

Como novedades, al repertorio de 'Victoria Tour Edition' se incorporan otras tres grabaciones inéditas solo a piano que llevan igualmente la firma de Pablo López y que lo conquistaron "por su enorme sencillez y las letras".

"Hay una que se llama 'Olvídale' que va a sonar mucho, porque yo la voy a cantar mucho; otra, 'Las cruces', que es muy original y con un estribillo pegadizo; y repetimos una que me hizo hace tiempo, 'Semilla o flor', que ahora la canto con él porque nos va muy bien a los dos", detalla.

"Pablo está luciéndose" con estas composiciones y aunque se cuida mucho de ponerlo aún a la altura del material que Manuel Alejandro o José Luis Perales hicieron para él en el pasado, sí apunta que el compositor e intérprete español "está en el camino".

"No creo que sea fácil hacerme una canción a mí, pero hay gente que se atreve como Pablo, al que le dije que en vez de un tema me hiciera un disco entero", rememora sobre la génesis de 'Victoria', con temas como 'De tanta gente' o el corte que le da título y que están abriéndose paso a codazos entre su repertorio estable.

Parece además que no será el último proyecto que los reúna. "Ya estamos trabajando en otra cosa", se limita a señalar el intérprete.

Como gran amante de todo lo escrito por Manuel Alejandro, celebra la elección de Rosalía de interpretar 'Se nos rompió el amor' en la última edición de los Latin Grammy.

"Me encanta que, con todo su repertorio actual, de pronto cuando va a hacer algo importante piense en una canción importante. Ha sido muy bueno para ella y para el público", subraya.