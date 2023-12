El espíritu de Pau Donés revive con la banda de Jarabe de Palo y Pedro Capó en Puerto Rico

El espíritu de Pau Donés revivió la noche de este sábado en un tributo de la banda Jarabe de Palo y el artista puertorriqueño Pedro Capó al autor de "La Flaca", en San Juan, Puerto Rico.

"Es una noche muy muy especial para todos nosotros aquí presentes y para mí particularmente, que honra rendir tributo al maestro Pau Donés por primera vez en Puerto Rico acompañado de este bandón", dijo visiblemente emocionado Capó, autor de éxitos como "Calma" o "La Fiesta".

El público entonó en la abarrotada sala de espectáculos del Coca Cola Music Hall los éxitos "El Bosque de Palo", "Depende" o "Completo Incompleto" del artista catalán fenecido en junio de 2020 de cáncer, demostrando que su legado está más vivo que nunca.

"Canciones que son la banda sonora de nuestra vida" y que "urgen a vivir intensamente, a saborear cada segundo de la experiencia humana", mencionó Capó sobre las composiciones de Pau Donés.

Rock en español

El concierto continuó con el sonido de las teclas del piano, los acordes de las guitarras de la banda Jarabe de Palo y la voz de Capó que hicieron resonar el rock español en el auditorio con temas como "Quiero ser poeta", "El lado oscuro" y "Agua".

"Si me hubiesen contado que esto iba a estar sucediendo no me lo hubiera creído, Jarabe de Palo ha sido parte esencial de mi nutrición musical, influencia directa de lo que yo hago y de lo que yo escribo", aseguró Capó.

Tras esta declaración, la corista Adryanna Muller subió al escenario a interpretar junto a Capó "Dejamé vivir".

"Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida", este fragmento de su último tema "Eso que tú me das", fue coreado a todo pulmón por el público.

La banda Jarabe de Palo rinde tributo a Pau Dones junto a Pedro Capo, hoy en el Coca-Cola Music Hall en San Juan (Puerto Rico).

Por su parte, el guitarrista de Jarabe de Palo, David Muñoz, comentó que la banda no sabía quien era Capó cuando les propusieron realizar el concierto y cuando lo conocieron pensaron: "con este vamos a disfrutar como cabrones".

"Es un maquinón, el puto amo", afirmó Muñoz sobre el artista puertorriqueño.

Los conocidos temas de "Bonito" y "Grita" fueron los que pusieron el broche de oro a la noche.

"La Flaca" es el nombre del primer disco de Jarabe de Palo y el tema que Pau Donés compuso en Cuba inspirado por una "tremendísima mulata" y que se convirtió en la canción del verano.

El propio músico prefería definir Jarabe de Palo como una banda de "música mestiza" porque, además de lo latino, su música tiene toques brasileños, africanos, flamencos y anglosajones.

En 2011 presentó un disco titulado "¿Y ahora que hacemos?", con colaboraciones de artistas de la talla de Alejandro Sanz, Antonio Orozco, Joaquín Sabina y Carlos Tarque.

Con su hermano Marc Donés montó sus primeras bandas: Jay & Company Band y Dentaduras Postizas, mientras combinaba su afición a la música con sus estudios de Económicas y su trabajo en una agencia de publicidad.

Este "Tributo a Pau Donés" llegó por primera vez a Puerto Rico en una producción de Buena Vibra Group y Lana Production.

Pou Donés, el compositor, su deceso Pau Donés en su faceta de compositor, escribió temas que cantaron Celia Cruz ("Dos días en la vida"), Ricky Martin ("Cambia la piel"), Alanis Morisette ("Everything") o que interpretó a dúo, con Leiva ("Vecina") y Crissie Hynde ("Cry").El líder de Jarabe de Palo, se retiró de los escenarios en enero de 2019. Su deceso se produjo en junio de 2020 a la edad de 52 años tras perder la batalla contra el cáncner. El grupo y su vocalista saltaron a la fama a mediados de los años 90 con canciones como "La flaca" o "Depende". Su estilo sencillo, alegre e intimista estaba influenciado por la rumba catalana y por la música latina.