Jonas Brothers regresan a Colombia después de 13 años con un concierto en Bogotá

Jonas Brothers, banda estadounidense que saltó a la fama en 2010 con Disney, anunció que traerán a Colombia su gira 'The Tour: Five Albums. One Night' con la que ya han recorrido Estados Unidos, y pondrán a vibrar el Movistar Arena de Bogotá el 19 de abril de 2024.

Lo han anunciado a través de sus redes sociales y por un video de su promotora Páramo, que también confirmó que la venta de entradas se abrirá el próximo sábado a las 10:00 hora local (15:00 GMT).

Gira

En 'The Tour: Five Albums. One Night', la gira más ambiciosa de la banda que suma 98 presentaciones en 26 países, celebran la publicación exitosa de cinco álbumes que los llevó a alcanzar éxitos internacionales como 'Sucker' y 'Leave Before You Love Me'.

Comenzó el 12 de agosto de 2023 en el estadio de los Yankees de Nueva York y desde ahí Nick, Joe y Kevin Jonas recorrieron Estados Unidos logrando agotar las entradas en la mayoría de los estadios que visitaron.

Se espera que la puesta en escena del concierto sea similar a la que han ido mostrando en Estados Unidos, con tres horas de espectáculo en el que el trío de hermanos hace un recorrido de su carrera musical.

Jonas Brothers han vendido más de 20 millones de álbumes, han sido nominados dos veces a los premios Grammy, han cosechado 26 éxitos en la lista Billboard Hot 100 y han conseguido tres números 1 consecutivos en el Billboard 200.

Tras separarse en 2013, regresaron en 2019 con el álbum 'Happiness Begins', que incluía el tema 'Sucker', que se catapultó al número 1 en las listas de varios países.

Mientras tanto, los hermanos mantuvieron carreras musicales en solitario hasta 2023, cuando lanzaron 'The Album' a través de Republic Records, que cuenta con los exitosos sencillos 'Waffle House' y 'Wings'.

La gira de conciertos por Latinoamérica se completa con conciertos en Brasil, Perú, Chile, Argentina y México entre abril y mayo de 2024, antes de que continúen con sus conciertos en Europa.

La última vez que Nick, Joe y Kevin cantaron en Colombia fue en 2010, en el Parque Simón Bolívar de Bogotá con su gira Live in Concert World Tour 2010, en la que participaron como invitados Demi Lovato y el elenco de 'Camp Rock 2: The Final Jam'.