Muere sobrina de Celine Dion en trágico accidente de tránsito

Brigitte Dion, sobrina de la emblemática artista canadiense Celine Dion, falleció a los 51 años en un grave accidente de carretera, según informó el periódico Journal de Montréal.

El incidente tuvo lugar el 29 de diciembre en Saint-Thomas, Quebec. Brigitte Dion era una de las hijas de Clément Dion, hermana mayor de Celine.

La víctima regresaba a casa después de hacer compras de fin de año cuando decidió volver para recoger algo que había olvidado. Fue en ese trayecto cercano a su hogar que ocurrió el trágico accidente, cuando otro vehículo se salió de su carril e impactó con el de Brigitte Dion.

La hija de la víctima, Kim Cantin Dion, se expresó en redes sociales a través de una publicación conmovedora en Facebook, acompañada de varias fotos de su madre.

"Oh, madre. Mamá, sabes que normalmente tengo una buena pluma... Pero no tengo las palabras mamá. Por favor, perdóname. Ellas van a volver. Prometido. No puedo creer lo que está pasando... Estoy confundida mamá... eras todo para mí... Su energía, su risa loca", escribió.

Celine Dion diagnosticada con terrible enfermedad

Hasta el momento, Celine Dion, quien fue diagnosticada el año pasado con el síndrome de la persona rígida, no ha hecho declaraciones al respecto. Hace unos meses, su hermana Claudette informó sobre el complicado estado de salud de la artista, asegurando que "no tiene el control de sus músculos" y que rezaban por un "milagro".