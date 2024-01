El mariachi en el concierto de Luis Miguel: una deuda pagada y disfrutada

Luis Miguel le rindió un homenaje a México en su gran concierto en el Estadio Olímpico este jueves y pagó una deuda pendiente que tenía con los dominicanos de su última vez en el mismo aforo en 2019, pues en aquel año se quedaron las rancheras.

A mitad del show, con un estadio lleno y cantando cada uno de sus éxitos, en las tres pantallas se proyectó la bandera mexicana y Luis Miguel salió un momento del escenario.

Allí sonaron los acordes de la música ranchera, pero desde que aparecieron un grupo de músicos con sus trajes de charro, la ovación fue total.

Como probadita, los mariachis tocaban la trompeta, el violín, la vihuela, la guitarra y el guitarrón mientras entonaban exaltando "México, México, México por siempre".

Acto seguido apareció Luis Miguel sin la chaqueta y más relajado y arrancó con "La fiesta del mariachi" que incluyó en su álbum premiado "¡México por siempre!" (2018).

Pero la algarabía se dio a más cuando interpretó "La Bikina", una canción mexicana de los años 60 que él popularizó en el año 2000 en un álbum en vivo.

Todos cantaban, con celular en mano, La bikina tiene pena y dolor, la bikina no conoce el amor.

Fue una de las más esperadas y su artista los complació, además de que el público dominicano por generaciones ha disfrutado de la música mexicana.

Después LuisMi, como se le conoce, aumentó la dosis de emoción general al interpretar "La media vuelta", con el estribillo: Si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que a nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/19/los-miguel-con-los-mariachi-3-concierto-de-luis-miguel---kevin-rivas09.jpeg El mariachi elevó el orgullo mexicano del artista. (KEVIN RIVAS)

Esas canciones con una dosis de despecho ya son clásicas del cancionero latinoamericano. La gente alzaba las manos y se daba un trago en recuerdo de aquellos amores que no se dieron o los que sí.

El mariachi elevó el orgullo mexicano del artista y cerró este segmento con una lluvia de confetis con los colores rojo y verde de la bandera de la tierra que lo convirtió en el "Sol de México".

"Bárbaroooo", "La bikinaaaa", "Qué duro", "Estoy paga", exclamaban algunos.

Luis Miguel complació

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/19/18012024-concierto-de-luis-miguel---kevin-rivas11.jpeg (KEVIN RIVAS)

En 2019, la crónica titulada "La gente quería las rancheras de Luis Miguel" describió el disgusto de muchos fanáticos al salir del aforo.

"Pero el público esperó las rancheras como La bikina, México en la piel, Echame a mí la culpa o De qué manera te olvido y cuando se apagaron las luces y los excelentes músicos recogían los instrumentos sus fanáticos le pedían a viva voz La bikinaaaa. No fue suficiente gritar por La bikina porque el show se dio por terminado en Santo Domingo tras la gira '¡México por siempre!'", recoge la cobertura de Diario Libre de ese año.

Esta vez se cumplió.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/19/18012024-concierto-de-luis-miguel---kevin-rivas19.jpeg El cantante duró en escena poco más de una hora y media. (KEVIN RIVAS)

El cantante impuso su categoría bien ganada de astro latino en un show que llenó todas las expectativas, pese a la fallida noche anterior (miércoles 17) que terminó pospuesto por inconvenientes técnicos y de logística.

En la reposición del juevs, el respeto al público, en cuanto al tiempo, pasó con notas altas. No hubo contratiempos. A las 7:00 de la noche ya el "Sol de México" había bajado en helicóptero al terreno del play del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y las filas fueron ágiles.

En la fila, una joven de nombre Jatnna contó a Diario Libre que vino desde Dubai a ver al cantante de 53 años. La dominicana dijo que esperaba que cantara su favorita del show, "La bikina" con mariachi, además de "Te necesito". Y así fue.

Con una voz intacta y más delgado que su última vez en Santo Domingo en 2019, de inmediato continuó con otros éxitos que lo han seguido por generaciones como la emblemática y noventera "Suave", que nadie quedó sin grabarla en el celular.

El cantante interpretó unas 32 canciones entre completas y medley.

Luis Miguel se mostró emocionado con la respuesta del público que llenó el Olímpico y cantó una de las más esperadas por los dominicanos, "Hasta que me olvides", compuesta por el maestro Juan Luis Guerra y que subió en los streaming luego de la serie biográfica "Luis Miguel, la serie", protagonizada por Diego Boneta en 2018.

"Te necesito" y "Amor, amor, amor", canciones que han servido de intro de telenovelas mexicanas, continuaron el amplio repertorio.

Viajó a su época de ídolo juvenil y el aforo ovacionó con "La incondicional", "Culpable o no" y realizó un medley para tratar de complacer hasta los más exigentes: "No me platiques más", "Solamente una vez", "Sol, arena y mar" y "Dormir contigo".

Gira sigue en Puerto Rico

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/19/luis-miguel-cantante-foto-kevin-rivas-18012024-concierto-de-luis-miguel---kevin-rivas39.jpg (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/19/18012024-luis-miguel-ofrece-concierto-en-santo-domingo-020--kevin-rivas.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/19/18012024-luis-miguel-ofrece-concierto-en-santo-domingo-019--kevin-rivas.jpeg

Para este 2024 tiene 109 conciertos confirmados. Luego de Santo Domingo, Luis Miguel se dirigirá a Puerto Rico. Este sábado 20, lunes 22 y martes 23 de enero se presentará en el Coliseo de Puerto Rico y el 27 y 28 de enero en la Explanada Cardales de Cayala, Guatemala, fecha con la que inicia el recorrido por Centroamérica. Y nuevamente irá al sur, a Chile y Argentina.

Además, el intérprete de "Suave" continuará a mediados y finales de año con su gira Luis Miguel Tours con muchas funciones "sold out" desde ya por los Estados Unidos.