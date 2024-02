Natalia Jiménez afirma que la gira por el 20 aniversario de su carrera ha sido "un regalo"

La cantante española Natalia Jiménez destacó este miércoles que el público de Puerto Rico "es otra cosa" y que, por ello, regresa ahora a actuar en la misma isla donde comenzó su gira ´Antología 20 años Tour´ en agosto de 2022.

"Esta gira ha sido un regalo, he podido actuar en España en Madrid, Sevilla, Barcelona, en México y en Puerto Rico, entre otros países, y tener a gente que me sigue después de 20 años es maravilloso", afirmó a EFE Jiménez.

La artista subirá al escenario del Coliseo de Puerto Rico, la principal sala de espectáculos de la isla, este viernes.

"Ya llevamos casi 80 conciertos con esta gira, entonces van a ver un concierto con diferentes canciones, la dinámica del show es muy distinta, ya lo verán, se van a ir muy emocionados, se van a ir felices", aseguró la cantante.

A sus 42 años, explicó que Puerto Rico es especial para ella y es donde le gusta empezar y terminar sus giras porque "la gente se vuelve loca" y se da cuenta de cómo va a ser el resto de la gira.

"Si el público boricua no reacciona a algo, el resto menos (...) Siento que ustedes me abrazan con un cariño muy especial y siempre empiezo mis giras acá y me encanta terminarlas acá", recalcó Jiménez en rueda de prensa.

Sobre su futuro profesional, adelantó que este año saldrá un disco sinfónico con mariachis que ha grabado en Guanajuato (México) y "ha quedado sensacional".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/07/b310abafb0ee9c0c99899f2da4d6912bbb06c47fw.jpg Natalia Jiménez. (EFE)

"Voy a estar sacando canciones inéditas dentro de poquito, así como voy a seguir cantando clásicos, porque a mí me encanta componer música, pero yo siento que lo que más me gusta de lo que hago es cantar" Natalia Jiménez Natalia Jiménez “

Preguntada sobre el regreso del grupo La Quinta Estación, la española dijo: "Eso está ahí en puertas y estamos ahí viendo qué va a suceder"

La ganadora de premios Grammy y Latin Grammy, ha llevado durante el último año y medio su gira a más de 80 ciudades de Estados Unidos, Centro y Sur América y España.

De la gira

La gira incluye éxitos de Jiménez desde sus inicios en la década de 2000 como vocalista de La Quinta Estación hasta su posterior carrera como solista.

La cantante lanzó a finales de octubre de 2023 su álbum de éxitos, ´Antología 20 años´, compuesto por once nuevas versiones de sus canciones más populares y tres temas inéditos.

Jiménez ofrecerá un concierto en Orlando (Florida, EE.UU.) el 10 de febrero, el 14 de febrero en Miami, el 25 de febrero en Tampa y finalizará el tour el 12 de junio en Panamá. A partir de septiembre de este año, la española dará comienzo a una nueva gira.