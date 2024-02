Rinden homenaje a Rita Lee con canciones de The Beatles en el Carnaval de Río de Janeiro

La comparsa 'Sargento Pimenta', una de las más aclamadas del Carnaval de Río de Janeiro, rindió este lunes con canciones de la legendaria banda británica The Beatles, un homenaje a Rita Lee, la reina del rock brasileño fallecida el año pasado.

Irreverente, vanguardista y polifacética, la cantante Rita Lee, quien dio vida a reconocidos éxitos como 'lança perfume' y 'Baila comigo', murió el 8 de mayo de 2023, a los 75 años, víctima de un cáncer.

Bajo el lema 'Rita in the sky with diamonds', el 'bloco', como se conocen en Brasil a estas comparsas callejeras, reunió en la mañana de este lunes a miles de seguidores en el parque Aterro do Flamengo, en la zona sur de la ciudad.

A Los Beatles

Vestidos con camisetas que emulan los coloridos uniformes que usaron John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison en la carátula del icónico álbum, los miembros de la comparsa interpretaron clásicos de la banda británica como 'Let it be', 'Here comes de sun' y 'Come together' mezcladas con ritmos del samba e interpretadas al ritmo del batuque característico de las percusiones.

Algunos miembros hasta usaron pelucas rojas en honor a Rita Lee, también conocida como la 'la pelirroja de flequillo', pues el tono de cabello y ese peinado la identificaron hasta el final de sus días.

La colorida peluca también se vio en varios de los asistentes que participaron de la fiesta y algunos hasta quisieron emular a Paul y John con improvisados disfraces.

Con un calor que llegaba a los cuarenta grados, los asistentes, que no pararon de cantar y bailar pese al inclemente sol, fueron refrescados en varias oportunidades con chorros de agua.

Algunos hasta buscaron refugiarse bajo los paraguas de los vendedores ambulantes.

La fiesta del carnaval continuó este lunes en las calles de varias ciudades por todo Brasil.

En São Paulo, la 'Charanga do França', que emula a las clásicas bandas francesas, llevó a miles a bailar al ritmo de vientos y percusión por las calles de Santa Cecilia, un barrio del centro de la ciudad.

Ya en el noreste del país el turno fue para el carnaval de Olinda, la colonial ciudad del estado de Pernambuco, que año tras año reúne un millón de seguidores en un desfile en el que participan personajes de todo el mundo caracterizados en gigantescos muñecos y que este lunes tuvo como protagonistas el presidente de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, y al rey Carlos III de Inglaterra.