Gaby Moreno disfruta las mieles de su primer Grammy con el lanzamiento de "Dusk"

Gaby Moreno tiene muchos motivos para celebrar en estos días. Además de haber conseguido su primer Grammy en más de dos décadas de carrera, su álbum "Dusk" finalmente está disponible.

El Grammy, a mejor álbum de pop latino, es el primero que le otorga la Academia de la Grabación tras sus dos Latin Grammy.

Lo ganó por su álbum "X mí (Vol. 1)", un álbum de canciones de su autoría lanzadas en álbumes anteriores, sólo que en esta ocasión en versión totalmente acústica.

"Sólo yo con mi guitarra", dijo. "Yo hice la letra, yo hice la música, las produje y por eso se llama ´X mí´ (Por mí)", señaló.

Moreno recordó que pidió a su ingeniero de sonido trabajar en el estudio un día.

"En cuestión de seis horas ya había grabado todo, de verdad que fue increíble porque fue muy fácil hacerlo, fue tan natural el haber hecho ese disco, no me costó nada", apuntó.

El único tema que no es de su autoría es "Luna de Xelajú", que es considerado "un segundo himno" en su natal Guatemala y que interpreta a dueto con su compatriota y actor Oscar Isaac.

El lanzamiento de "Dusk"

Recientemente, lo presentaron en vivo en la versión de "Dusk", es decir, con una orquesta completa, en el programa nocturno de Jimmy Fallon como adelanto del lanzamiento de su nuevo álbum.

Moreno y Oscar Isaac se conocen desde hace más de una década cuando el actor protagonizó "Inside Llewyn Davis" ("Balada de un hombre común") de los hermanos Coen y ambos participaron en un concierto para celebrar la música de esa película.

Desde entonces se hicieron amigos, ella lo ha invitado a cantar en Guatemala y Oscar Isaac la ha convocado para cantar en Nueva York.

También se presentaron en concierto en Londres y ya habían tenido oportunidad de interpretar "Luna de Xelajú".

El año pasado, cuando Moreno decidió grabar la canción, inmediatamente pensó en Oscar Issac. El actor aceptó, pero puso una condición: "No quiero que la grabemos separados, quiero que estemos en un mismo espacio".

En la premiere de los Grammy, donde Moreno fue una de las artistas latinas estelares, la cantautora tuvo oportunidad de presentar en vivo el tema con el músico mexicano El David Aguilar.

Ambos se conocen desde hace varios años y forman parte del proyecto Núcleo Distante. También se han presentado juntos en varias ciudades como Los Ángeles y Ciudad de México y Guatemala.

"Me fascina su trabajo. Fue increíble el haber unido voces con El David, a quien quiero mucho", señaló. En cuanto a Núcleo Distante, que ya tiene un álbum hecho con notas de voz, Moreno dijo que todavía podría haber más producciones.

"Había una idea de hacer algo que se llama ´canciones en la ducha´; íbamos a grabar algo literalmente cuando estuviésemos bañándonos... Deberíamos retomar esa idea", dijo.

Las alegrías de Moreno comenzaron desde finales de 2023, cuando ganó un Latin Grammy como productora del álbum "Vida" de Omara Portuondo.

"Me dejó mucha inspiración, la fuerza, la potencia, que ella tiene al cantar", dijo sobre su colaboración con la leyenda de la música cubana, que pese a no ser "ideal" porque lo tuvieron que hacer a distancia durante la pandemia, le dejó muchos aprendizajes.

"Yo les pedía a ellos que grabaran la canción completa, y yo desde mi espacio era la que decidía qué parte cantaba cada quien", apuntó.

"Con Omara fue algo impresionante, cada vez que yo abría el archivo y escuchaba su voz lloraba. Imagínate, tiene 93 años y tiene ese vocerrón, es increíble y más aún cuando la ves en escena, todavía está dando giras, todavía va por el mundo dando conciertos".

"Dusk" es en parte una reflexión sobre la experiencia de Moreno como migrante en Estados Unidos. Tiene blues, soul, jazz, rock y música americana, pero también incluye folclor latinoamericano.

"Es un disco muy esperanzador, ese es el tema que encuentras en varias canciones, es el de la esperanza, resiliencia, de que viene un mañana mejor y de encontrar fuerza ante la adversidad, hay mucho de eso", señaló.

A diferencia del trabajo solitario de "X mí", en este álbum Moreno quiso colaborar con el productor Dan Knobler de Nashville para tener una visión externa y un aliado en este recorrido por los géneros estadounidenses.

En "Dusk" también incluye algo de spanglish, pero de una manera muy natural donde no son palabras sueltas, a veces es media canción o versos completos.

"Me siento muy cómoda y me sale muy natural componer en los dos idiomas porque hablo los dos idiomas desde hace mucho tiempo; vivo aquí en Estados Unidos desde hace 23 años", dijo Moreno, quien señaló que no le gusta traducir sus propias canciones.

"Ahora prefiero que cada canción viva en su propio espacio, en su propio idioma".

"New Dawn" es uno de esos temas con versos en español e inglés. Lo compuso hace unos años en Nashville con Jennifer Hanson y Jenn Schott en un proceso que le sorprendió por su fluidez.

"Estábamos hablando de la violencia de género", señaló. "Sí tiene una historia muy específica para nosotras, pero sí la quise dejar un poquito abierta a la interpretación para que cada quien le pueda dar su propio significado, pero si me preguntas a mí personalmente eso es, pero también es una canción que aporta una sensación de renovación, de esperanza, de optimismo".

En rock

En "Solid Ground", un tema sobre el deseo de pertenencia y estabilidad, Moreno se adentra a los terrenos del rock.

"Tenía muchas ganas de componer una canción así porque sabía que a la hora de cantarla en vivo iba a ser una explosión", dijo. "Tenía esa gana de componer canciones, un poquito más ´blueseras´ y más rockeras".

"A Song in My Heart" fue compuesta para la película de Eugenio Derbez, "The Valet".

El compositor Heitor Pereira le envió la música y le pidió si podía hacer una letra como "una carta de amor a Los Ángeles y a la comunidad latina en Los Ángeles". Eso fue suficiente para desatar la creatividad de Moreno que disfrutó adentrarse en el huapango mexicano en la canción.

"Soy yo, somos tantos inmigrantes que estamos aquí en esta ciudad, en Los Ángeles, y nunca había hecho eso, me encantó escribir una carta de amor a Los Ángeles", señaló.

Moreno planea estrenar el primer video de uno de sus conciertos, filmado en Los Ángeles en el foro The Troubadour donde se han presentado artistas como Elton John, Carole King, Joni Mitchell y Bob Dylan.

"Quiero que la gente vea cómo se siente un concierto mío en vivo", dijo Moreno.

"Y se siente esa energía en ese lugar, porque la gente está así aquí, enfrente mío".

Próximamente, Moreno se presentará en concierto en Florida y Australia, incluyendo paradas en Sydney, Melbourne y Brisbane. También volverá a su amada Guatemala.